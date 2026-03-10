Saj ni res, pa je: nekdo je na nogometni tekmi izklopil VAR in naredil zmešnjavo (VIDEO)

Tekma v drugi nemški nogometni ligi med med kluboma Preussen Münster in Hertho je dokazala, da je sistem VAR, s katerim lahko sodniki na tekmah preverjajo sporne trenutke, ranljiv na najbolj banalni ravni. Kot je sporočil klub Preussen Münster na svoji spletni strani, sodnik v sodnikovem dodatku prvega polčasa ni mogel opraviti pregleda posnetka na zaslonu za VAR. Tam ga je namreč pričakalo neprijetno presenečenje - črn zaslon. Razlog za to pa ni bila programska napaka, temveč neposredna človeška sabotaža.

Izklopil tehnično opremo

Kot je razkril omenjeni klub, je za nenaden »mrk« poskrbel zamaskiran navijač, ki se je z vdorom na igrišče prelevil v nepričakovanega akterja tekme. Brez uporabe zapletenih hekerskih metod je izklopil tehnično opremo in s tem simbolično »odklopil« sodobni nogomet od njegovega digitalnega nadzora.

Kljub fizični prekinitvi povezave na stadionu pa tehnologija ni povsem klonila. Ker glavni sodnik zaradi sabotaže ni mogel sam preveriti dogajanja, je vajeti prevzela video sodnica Katrin Rafalski v kölnskem video centru. Odločitev o enajstmetrovki je bila tako sprejeta na daljavo. V klubu Preussen Münster dogodek obžalujejo. Napovedujejo, da bodo storili vse, da identificirajo storilca oziroma storilce. Omenili so tudi, da so že bili sprejeti ukrepi, da bi v prihodnje preprečili takšne incidente. Tekma med omenjenima kluboma se je sicer končala z rezultatom 1:2 za gostujočo Herto.