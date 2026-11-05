Saj ni res, pa je: sodnik na le eni tekmi podelil 53 rdečih kartonov! (VIDEO)

Mladinska nogometna tekma v selekciji do 20 let v brazilski zvezni državi Minas Gerais se je v nedeljo sprevrgla v pravi kaos. Glavni sodnik je po množičnem pretepu na dvoboju ekip Uberlandia in Mamore podelil rekordnih 53 rdečih kartonov, poroča agencija Reuters.

Glavni sodnik tekme Fernando Patrick Drosghic Modesto je v svojem poročilu tekme zapisal, da so se nemiri na mladinskem obračunu začeli na začetku drugega polčasa. Takrat je več predstavnikov kluba Uberlandie vdrlo na igrišče, potem ko je bil eden od njihovih nogometašev izključen. Tekma je bila prekinjena za 40 minut, a se je nato le nadaljevala. Mamore je ob koncu tekme v deveti minuti sodnikovega dodatka dosegel gol za vodstvo 3:1, zatem pa je izbruhnil totalni kaos.

Po poročanju brazilskih medijev se je igralec Mamoreja Davi med proslavljanjem zadetka posmehoval tekmecem, kar je sprožilo množični pretep in povzročilo plaz rdečih kartonov. Glavni sodnik je rdeči karton pokazal 43 igralcem in osmim članom trenerskih štabov, izključena sta bila še dva člana upravnega odbora Uberlandie. Skupno je bilo tako izključenih 53 oseb. Zaradi pretepa sodnik tekme ni več uspel nadaljevati in mirno zaključiti, zato je »zaradi nemirov in pomanjkanja varnosti razglasil konec tekme«. Sodnik je dodal, da je vložil tudi policijsko prijavo zaradi prejetih groženj in da je ekipa Mamoreja po tekmi poškodovala garderobo.

Prejšnji Guinnessov svetovni rekord za največ rdečih kartonov, podeljenih na eni nogometni tekmi, je znašal 36 rdečih kartonov. To se je zgodilo februarja 2011 na tekmi pete argentinske lige med ekipama Atletico Claypole in Victoriano Arenas.