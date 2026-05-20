OSEBNI RAZLOGI

Saša Dončić: Luki vsi stojijo ob strani, še vedno je možnost, da zaigra za Slovenijo

Saša Dončić je prepričan, da so otroci vsakemu prioriteta. Meni pa tudi, da morata vse skupaj rešiti Luka in Anamaria Goltes sama.
Luka Dončić in njegov oče Saša v Dallasu. FOTO: Sam Hodde, Getty Images Via Afp
STA, N. Č.
 20. 5. 2026 | 07:25
Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za SP, je v pogovoru za STA povedal njegov oče in športni direktor članske reprezentance Saša Dončić. Ob tem je razkril, da ameriški center Jaxson Hayes še nima slovenskega potnega lista.

Kot je zdaj pojasnil Saša Dončić, je bila odločitev sprejeta po tehtnem razmisleku, hkrati pa poudaril, da to ne pomeni, da bo Luka manjkal tudi na reprezentančni akciji konec avgusta, ko Slovenijo čakata prvi dve tekmi drugega kroga kvalifikacij za SP proti Franciji, Finski ali verjetno Madžarski.

»Julija ga ne bo, avgust pa je še daleč in zagotovo obstaja možnost, da se priključi zasedbi Aleksandra Sekulića. Odločitev bo sprejel sam, klub ga podpira in mu ne postavlja nobenih omejitev ali pogojev. Sicer pa sem prepričan, da lahko Slovenija tudi brez Luke uspešno nadaljuje kvalifikacije in prvi del zaključi z dvema zmagama, ki nam bi na široko odprli vrata SP 2027 v Katarju,« je dejal Saša Dončić.

»Večjega, kot so otroci ni«

Slovenski zvezdnik iz LA Lakers je prejšnji teden presenetil slovensko javnost z zapisom na družbenem omrežju, da bo iz osebnih razlogov to poletje prvič v karieri izpustil nastop v izbrani vrsti, ki bo julija igrala dve zelo pomembni tekmi za svetovno prvenstvo 2027 proti Estoniji in Švedski.

Saša Dončić je za 24ur zvečer dejal, da njegovemu sinu igranje za reprezentanco ne predstavlja nikakršnega problema, kar da je že dokazal z igranjem v kvalifikacijah za olimpijske igre. »Če bi bila situacija normalna, vprašanja o igranju za reprezentanco sploh ne bi bilo,« je dejal.

Sam je prepričan, da so otroci vsakemu prioriteta: »Večje stvari v življenju enostavno ni.« Dodal pa je še, da Luki Dončiću vsi v zvezi stojijo ob strani in mu želijo najboljše. Iz zapisa na Instagramu je sicer razbrati, da je šlo res za težko odločitev, povezano s skrbništvom in stiki z njegovima dvema hčerkama.

V podrobnosti se Saša Dončić na 24ur zvečer ni spuščal, meni namreč, da morata to rešiti sama in njuni odvetniki. »Dejstvo je, da se bo v tem času posvetil svojima hčerkama, se trudil preživeti čim več časa z njima in to je v principu edini razlog, zakaj odpoved za te kvalifikacije,« je ob tem jasen ter ponavlja, da so otroci na prvem mestu, česar da se Luka tudi drži.

Hayes še neima potnega lista

Športni direktor članske reprezentance je zadnji mesec preživel v Kaliforniji, kjer je dodobra spoznal novega naturaliziranega igralca Slovenije, 25-letnega in 213 centimetrov visokega Jaxsona Hayesa, sicer soigralca Luke Dončića pri LA Lakers.

Pojasnil je, da Hayes julija ne bo na voljo selektorju Sekuliću, saj v žepu še nima slovenskega potnega lista. Prav v teh dneh se mudi na veleposlaništvu Slovenije v Washingtonu, kjer ureja zadnje podrobnosti za pridobitev državljanstva. »Hayes je mlad igralec, še vsaj pet let bo lahko igral za Slovenijo, zato ga ne želimo prehitro vključiti v reprezentanco. Mislim, da ga mora Luka uvesti v ekipo, tako da bo prišel, ko bo Luka nared,« je povedal Saša Dončić.

Ob tem je športni direktor povedal, da Košarkarska zveza Slovenije išče še enega naturaliziranega igralca na mestu centra, saj Hayes zaradi obveznosti v ligi NBA ne bo na voljo za tekme, ki potekajo v novembrskem in februarskem reprezentančnem oknu.

Sredi sezone bodo manjkali številni mladi igralci

Sredi sezone bodo manjkali tudi številni mladi igralci, ki množično odhajajo v ameriško študentsko ligo NCAA. »Evropa ne more tekmovati s finančnimi ponudbami iz ZDA, vprašanje pa je, kako se tam razvijajo vsi ti igralci in kako so fizično pripravljeni. Zato na zvezi razmišljamo, da bi za njih avgusta pripravili krajše priprave oz. jih povabili v B reprezentanco,« pravi Saša Dončić.

Šok po poškodbi stegenske mišice

V pogovoru za STA je Saša Dončić priznal, da je tako njega kot Luko močno prizadela poškodba stegenske mišice, zaradi katere je prvi zvezdnik Los Angeles Lakers izpustil celotno končnico. Ekipa je izpadla v drugem krogu proti Oklahoma City Thunder, Dončić pa je redni del sezone sklenil s povprečjem 33,5 točke, 7,7 skoka in 8,3 podaje na tekmo.

»Zgodila se je ob najbolj nepravem času. Luka je bil v vrhunski formi, Lakers so imeli izjemno serijo zmag in omenjalo se jih je kot kandidate za naslov, nato pa je bilo v trenutku vsega konec. Za vse je bil to velik šok, zato je zame preboj v drugi krog končnice lep uspeh. Oklahoma je bil nato vendarle premočna,« je dejal Saša Dončić.

»Tudi v času poškodbe in rehabilitacije je Luka intenzivno vadil na drugih delih telesa. Okrepil je zgornji del, delal je na kondiciji, ni pa vadil igre s kontaktom. Pri takšnih poškodbah je potreben čas, podobno kot pri Vlatku Čančarju, ki se počasi vrača na košarkarske parkete. Upam, da se bo kmalu nared, saj ga reprezentanca zelo potrebuje.«

Ob koncu pogovora je Saša Dončić povedal, da se veseli julijskega evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani, saj verjame, da ima Slovenija reprezentanco za vrhunski dosežek. V klubski košarki je zelo ponosen na Perspektivo Ilirijo, ki si je v prvi sezoni med regionalno elito zagotovila obstanek v ligi Aba. V tem ljubljanskem klubu Dončić opravlja vlogo športnega direktorja.

