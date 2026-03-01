Se bo Domen Prevc kmalu poročil? Ta prizor z današnje tekme da misliti (FOTO)

Domen Prevc je tako kot včeraj tudi danes zmagal na letalnici na Kulmu. Njegova današnja odlična skoka so videli številni pred malimi in velikimi zasloni v Sloveniji. V živo na prizorišču tekme pa ju je videla tudi njegova izbranka Špela Ravnik, s katero sta par že več let. Ko je Domen danes skočil kar 245,5 m in s tem postavil nov rekord skakalnice, Špela, sodeč po posnetku v televizijskem prenosu, ni mogla verjeti, kako daleč ga je odneslo. Z rokama se je prijela za obraz, pri tem pa se je videlo, da ima na eni roki dva prstana. Enega na prstancu, drugega na kazalcu. Ljudje se zato upravičeno sprašujejo, ali je eden izmed njiju zaročni.

Špela Ravnik na današnji tekmi. FOTO: RTV Slovenija/zajem zaslona

Za Domnom je sicer še en izjemen tekmovalni vikend. Z zmagama ta vikend je tudi še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Po 24 od 34 tekmah ima 1814 točk. Drugouvrščeni Ryoyu Kobayashi je s 1053 točkami daleč za njim. Drugi najbolje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokal je Anže Lanišek, ki je s 789 zbranimi točkami trenutno na šestem mestu.

Domen bi si lahko že naslednji vikend v Lahiju zagotovil veliki kristalni globus. Četudi bi si ga, to ne bo ustavilo številnih slovenskih navijačev, da ne bi prišli na letošnje tekme v Planico, ki bodo 27., 28. in 29. marca.