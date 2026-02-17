Seksi drsalka na olimpijskih igrah pokazala modrček in zaslužila milijon evrov (FOTO)

Po zelo uspešni tekmi je Jutta Leerdam, vidno čustveno ganjena, med zapuščanjem ledene steze odpela tekmovalni dres in razkrila bel športni nedrček z jasno vidnim logotipom proizvajalca športne opreme. Fotografija napol gole lepotice je v trenutku obšla svet, pristala na naslovnicah medijev in preplavila družbena omrežja.

Dodaten pospešek je prispevala objava Instagram profil njenega sponzorja, ki mu sledi skoraj 300 milijonov ljudi. V kombinaciji z olimpijskim odrom takšna izpostavljenost pomeni izjemno marketinško vrednost, toliko bolj, ker ne gre za vsiljeno reklamo, ampak spontan emocionalen trenutek.

Trenutek, ki ji je prinesel vsaj milijon. FOTO: AFP

Koliko je taka poteza vredna?

Po besedah Frederique de Laat, strokovnjakinje za oglaševanje v športu in ustanoviteljice agencije Branthlete, bo Leerdamova od tovrstne promocije zagotovo občutno profitirala. »S tem podjetjem verjetno govorimo o znesku, višjem od milijona dolarjev,« je povedala za nizozemski časnik AD. Leerdamova ima trenutno približno 6,2 milijona sledilcev na Instagramu. Po ocenah poslovnih analitikov taka sponzorirana objava prinese približno en cent na sledilca. To pomeni, da bi lahko posamezna komercialna vsebina na njenem profilu dosegla vrednost več deset tisoč evrov – v olimpijskem kontekstu pa še precej več.

Leerdamova že vrsto let velja za eno najbolj prepoznavnih imen v hitrostnem drsanju. A kombinacija lepote, športnih uspehov, karizme in močne prisotnosti na družbenih omrežjih jo je spremenila v pravo marketinško zvezdo. Dodatno pikantnost njeni pojavi pa prinaša še njen zaročenec, eden najbolj kontroverznih in razvpitih ameriških Youtube ustvarjalcev in vplivnežev, Jake Paul.