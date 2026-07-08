Seksi Slovenec je hit nogometnega prvenstva, pravijo mu »srebrna lisica« (FOTO)

Na svetovnem prvenstvu pozornost javnosti ne pritegnejo le največje nogometne zvezde, veliko navdušenja je požel tudi nogometni sodnik, ki je celo naše gore list. Slavko Vinčić je postal viralni hit na družabnih omrežjih, kjer so ga številni navijači in predvsem navijačice razglasili za »seks simbol« letošnjega svetovnega prvenstva.

In kako je Slavko Vinčić iz majhne evropske dežele Slovenije sploh prišel na svetovni zemljevid privlačnih moških? Vse se je začelo z objavo znane vplivnice Sofije Vásquez, ki ji je med eno od tekem v oči padel Vinčić, in sledilce je vprašala, ali so tudi oni opazili »lepega sodnika«. Video je hitro postal viralen in na Instagramu zbral več kot 1,3 milijona ogledov, ob tem pa še kopico šaljivih komentarjev. »Lahko mi pokaže rdeči karton, kadar koli želi,« je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa je dodal, da mu je mama ves čas tekme pošiljala sporočila o tem, »kako lep je sodnik«. Spletni uporabniki so za Vinčića zaradi šarmantnih sivih las začeli klicati »srebrna lisica«, drugi so ga poimenovali »Batman med sodniki«.

Na aktualnem svetovnem prvenstvu je Slovenec sicer uspešno delil pravico na treh tekmah: Brazilija - Maroko, Jordanija - Alžirija in v osmini finala med Mehiko in Ekvadorjem. Zaradi njegovega odličnega dela in nedvomne avtoritete mnogi menijo, da bi mu FIFA lahko zaupala celo sojenje na finalni tekmi, ki bo 19. julija. Čeprav ga svet šele spoznava, pa ima Vinčić za seboj impresivno nogometno kariero. Je eden najbolj spoštovanih Uefinih evropskih sodnikov, med drugim je sodil veliki finale Lige prvakov leta 2024 med Real Madridom in Borussio Dortmund.