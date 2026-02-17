Selektor Cesar obiskal Šeška, Bijola in Oblaka, ohranil stik s Kekom

Nogometna družina je v Bruslju obrnila novo poglavje v svoji zgodovini. Evropejci so dokončno opravili s škodljivo pobudo o vzporedni ureditvi sistema preko t. i. superlige – ta razplet je navdušil »velike« in »majhne« –, Slovenci so pogledovali v Belgijo zaradi dodatnega razloga. Svoj prvi izziv je dobil novi selektor Boštjan Cesar, s katerim smo govorili po žrebu skupin nove sezone lige narodov. Slovenija bo igrala jeseni v skupini B1, njene tekmice bodo stare znanke Švica, Škotska in Severna Makedonija.

Mineva slab mesec dni, odkar vam je Nogometna zveza Slovenije zaupala najpomembnejšo in najbolj prestižen strokovni položaj v nogometu pri nas. Kako ste se znašli v tem času, nam lahko razkrijete vaše prve korake? Gotovo ste že obiskali določene reprezentante v njihovih klubih.

»Drži, takoj smo zavihali rokave. Morda se zdi, da je do prvih tekem veliko časa, toda to lahko drži le v primeru, da ga popolno izkoristiš. Obiskal sem kapetana Jana Oblaka v Madridu, bil sem tudi v Angliji, kjer sem govoril z Benjaminom Šeškom in Jako Bijolom. Z nekaterimi drugimi fanti sem se slišal po telefonu. V prihodnje si bom v živo ogledal še nekaj tekem, rad bi dobil pravi občutek, kako dihajo fantje in ali jim lahko pri čemer koli pomagamo. Vse se odvija hitro, toda do prvega zbora v marcu bomo dobro pripravljeni.«

Benjamin Šeško je naredil fantastičen transfer. Da imamo takšnega igralca v takšni ligi, kot je premier league, in v takšnem klubu, kot je Manchester United, je fenomenalno.

Spremljate tudi Miho Zajca, ki v zadnjem obdobju selektorja Matjaža Keka ni bil več del reprezentance?

»Spremljam, Miha igra zelo dobro, v Zagrebu je ujel odlično formo in je lider pri Dinamu. Vem, da Miha v zadnjem času ni bil del reprezentance. Vsi, ki bodo hoteli igrati za izbrano vrsto s častjo in pravo željo, bodo kandidirali za vpoklic, in tudi z Miho se bom usedel in pogovoril.«

Videli smo razplet žreba. Liga B je močno tekmovanje, dobili ste Škotsko, Švico in Severno Makedonijo. Kako bi jih opisali?

»Že na prvi pogled je jasno, da smo pristali v težki skupini, toda to smo pričakovali. Saj ste videli, kako močan je bil boben B. Sam gledam na to iz drugačnega zornega kota. Na tej ravni, na kateri bomo igrali v ligi narodov, ni lahkih ali zahtevnih tekmecev, so le bolj ali manj atraktivni za navijače. Vsi so namreč dobri, tudi omenjene tri ekipe. Škotska in Švica sta favorita naše skupine, toda z vsemi tremi lahko igramo na rezultat, zato se veselim izziva. Gotovo bodo morali nekaj vprašati tudi nas. Rad igram močne tekme, liga narodov bo pravi test tudi za kvalifikacije za euro 2028.«

Boštjan Cesar Rojen 9. julija 1982 v Ljubljani. Sodi med najbolj izkušene slovenske nogometaše, s 101 nastopom za člansko reprezentanco je tudi rekorder po tem merilu. Nogometno pot je začel v mlajših selekcijah Olimpije, nadaljeval v zagrebškem Dinamu, Marseillu, West Bromwichu in Grenoblu, najmočnejši pečat pa je pustil v majici Chieva v italijanski serie A. Velja za nepopustljivega borca, energijo, ki ga je vselej krasila na igrišču, bo skušal prenesti tudi na igralce. V reprezentanci so ga vodili selektorji Bojan Prašnikar, Brane Oblak, Matjaž Kek, Slaviša Stojanović, Srečko Katanec in Tomaž Kavčič. Njegov cilj je uvrstitev Slovenije na euro 2028.

Dotlej sta pred vami marčevska in junijska akcija in tri prijateljske tekme z Madžarsko, Črno goro in Hrvaško, vse tri v gosteh. Zakaj vse v gosteh?

»Te tekme so bile bolj ali manj potrjene še pred mojim prihodom, nanje nisem imel vpliva. Toda gre za prave preizkušnje, ki nam bodo prišle zelo prav. Želim igrati proti najmočnejšim. Madžarska in Hrvaška sodita v vrh, Črna gora je posebej doma zelo zahteven nasprotnik. To je dobro, saj nas podobno čaka v ligi narodov in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.«

Kakšen je vaš rezultatski cilj?

»Vsekakor si želimo zagotoviti obstanek v ligi B.«

Kaj vam pomeni, da ste dobili priložnost voditi člansko reprezentanco Slovenije?

»Če se vrnem v igralski del kariere – moje sanje so bile igrati za slovensko reprezentanco. Po igralski karieri pa so bile moje sanje nekoč postati selektor te iste reprezentance. To mi pomeni ogromno. Kdor me pozna, ve, kako predan sem temu in bom tudi v prihodnje. Slovenija mi je veliko dala, nekaj sem dal tudi jaz njej. Biti selektor je zame nov in odgovoren položaj, na to sem zelo ponosen, toda hkrati se zavedam velike odgovornosti. Verjamem, da lahko skupaj naredimo veliko.«

Ste ostali v stiku z Matjažem Kekom?

»Seveda, z Matjažem ohranjava stik. Ob njegovem odhodu sem mu poslal sporočilo, redno si dopisujeva. Tudi on mi je ob imenovanju zaželel srečo. Odlično sva sodelovala in pod njegovim vodstvom nisem imel nobenih težav. V nogometu in trenerskem delu je tako – danes si na položaju, jutri si lahko bivši ali pa zamenjaš funkcijo. To je stalnica.«

Kako vidite razvoj kariere Benjamina Šeška in njegovo formo v majici Manchester Uniteda?

»Njegov potencial je ogromen v vseh kontekstih. Beni je naredil fantastičen transfer. Da imamo takšnega igralca v takšni ligi, kot je premier league, in v takšnem klubu, kot je Manchester United, je fenomenalno. Seveda se sooča z zahtevno konkurenco, saj navsezadnje vsi gledamo tekme angleške lige in vidimo, koliko je tam vrhunskih napadalcev. Ni enostavno priti iz bundeslige v premier league in tam takoj eksplodirati. Toda Beni že kaže svoj potencial. Pot je dolga in zahtevna, toda verjamem, da bo Šeško vedno boljši, tako pa bo lahko le pridobila tudi slovenska reprezentanca.«