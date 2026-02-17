  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Selektor Cesar obiskal Šeška, Bijola in Oblaka, ohranil stik s Kekom

Pogovarjali smo se s selektorjem slovenske nogometne reprezentance Boštjanom Cesarjem.
Boštjan Cesar je rekorder po številu nastopov za slovensko nogometno reprezentanco. Njen selektor je postal 20. januarja letos. FOTO: Leon Vidic
Boštjan Cesar je rekorder po številu nastopov za slovensko nogometno reprezentanco. Njen selektor je postal 20. januarja letos. FOTO: Leon Vidic
Jernej Suhadolnik
 17. 2. 2026 | 06:50
6:44
A+A-

Nogometna družina je v Bruslju obrnila novo poglavje v svoji zgodovini. Evropejci so dokončno opravili s škodljivo pobudo o vzporedni ureditvi sistema preko t. i. superlige – ta razplet je navdušil »velike« in »majhne« –, Slovenci so pogledovali v Belgijo zaradi dodatnega razloga. Svoj prvi izziv je dobil novi selektor Boštjan Cesar, s katerim smo govorili po žrebu skupin nove sezone lige narodov. Slovenija bo igrala jeseni v skupini B1, njene tekmice bodo stare znanke Švica, Škotska in Severna Makedonija.

Mineva slab mesec dni, odkar vam je Nogometna zveza Slovenije zaupala najpomembnejšo in najbolj prestižen strokovni položaj v nogometu pri nas. Kako ste se znašli v tem času, nam lahko razkrijete vaše prve korake? Gotovo ste že obiskali določene reprezentante v njihovih klubih.

»Drži, takoj smo zavihali rokave. Morda se zdi, da je do prvih tekem veliko časa, toda to lahko drži le v primeru, da ga popolno izkoristiš. Obiskal sem kapetana Jana Oblaka v Madridu, bil sem tudi v Angliji, kjer sem govoril z Benjaminom Šeškom in Jako Bijolom. Z nekaterimi drugimi fanti sem se slišal po telefonu. V prihodnje si bom v živo ogledal še nekaj tekem, rad bi dobil pravi občutek, kako dihajo fantje in ali jim lahko pri čemer koli pomagamo. Vse se odvija hitro, toda do prvega zbora v marcu bomo dobro pripravljeni.«

Benjamin Šeško je naredil fantastičen transfer. Da imamo takšnega igralca v takšni ligi, kot je premier league, in v takšnem klubu, kot je Manchester United, je fenomenalno.

Spremljate tudi Miho Zajca, ki v zadnjem obdobju selektorja Matjaža Keka ni bil več del reprezentance?

»Spremljam, Miha igra zelo dobro, v Zagrebu je ujel odlično formo in je lider pri Dinamu. Vem, da Miha v zadnjem času ni bil del reprezentance. Vsi, ki bodo hoteli igrati za izbrano vrsto s častjo in pravo željo, bodo kandidirali za vpoklic, in tudi z Miho se bom usedel in pogovoril.«

Videli smo razplet žreba. Liga B je močno tekmovanje, dobili ste Škotsko, Švico in Severno Makedonijo. Kako bi jih opisali?

»Že na prvi pogled je jasno, da smo pristali v težki skupini, toda to smo pričakovali. Saj ste videli, kako močan je bil boben B. Sam gledam na to iz drugačnega zornega kota. Na tej ravni, na kateri bomo igrali v ligi narodov, ni lahkih ali zahtevnih tekmecev, so le bolj ali manj atraktivni za navijače. Vsi so namreč dobri, tudi omenjene tri ekipe. Škotska in Švica sta favorita naše skupine, toda z vsemi tremi lahko igramo na rezultat, zato se veselim izziva. Gotovo bodo morali nekaj vprašati tudi nas. Rad igram močne tekme, liga narodov bo pravi test tudi za kvalifikacije za euro 2028.«

Boštjan Cesar

Rojen 9. julija 1982 v Ljubljani. Sodi med najbolj izkušene slovenske nogometaše, s 101 nastopom za člansko reprezentanco je tudi rekorder po tem merilu. Nogometno pot je začel v mlajših selekcijah Olimpije, nadaljeval v zagrebškem Dinamu, Marseillu, West Bromwichu in Grenoblu, najmočnejši pečat pa je pustil v majici Chieva v italijanski serie A. Velja za nepopustljivega borca, energijo, ki ga je vselej krasila na igrišču, bo skušal prenesti tudi na igralce. V reprezentanci so ga vodili selektorji Bojan Prašnikar, Brane Oblak, Matjaž Kek, Slaviša Stojanović, Srečko Katanec in Tomaž Kavčič. Njegov cilj je uvrstitev Slovenije na euro 2028.

Dotlej sta pred vami marčevska in junijska akcija in tri prijateljske tekme z Madžarsko, Črno goro in Hrvaško, vse tri v gosteh. Zakaj vse v gosteh?

»Te tekme so bile bolj ali manj potrjene še pred mojim prihodom, nanje nisem imel vpliva. Toda gre za prave preizkušnje, ki nam bodo prišle zelo prav. Želim igrati proti najmočnejšim. Madžarska in Hrvaška sodita v vrh, Črna gora je posebej doma zelo zahteven nasprotnik. To je dobro, saj nas podobno čaka v ligi narodov in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.«

Kakšen je vaš rezultatski cilj?

»Vsekakor si želimo zagotoviti obstanek v ligi B.«

Kaj vam pomeni, da ste dobili priložnost voditi člansko reprezentanco Slovenije?

»Če se vrnem v igralski del kariere – moje sanje so bile igrati za slovensko reprezentanco. Po igralski karieri pa so bile moje sanje nekoč postati selektor te iste reprezentance. To mi pomeni ogromno. Kdor me pozna, ve, kako predan sem temu in bom tudi v prihodnje. Slovenija mi je veliko dala, nekaj sem dal tudi jaz njej. Biti selektor je zame nov in odgovoren položaj, na to sem zelo ponosen, toda hkrati se zavedam velike odgovornosti. Verjamem, da lahko skupaj naredimo veliko.«

Z Matjažem Kekom ohranjava stik. Ob njegovem odhodu sem mu poslal sporočilo, redno si dopisujeva. Tudi on mi je ob imenovanju zaželel srečo. Odlično sva sodelovala in pod njegovim vodstvom nisem imel nobenih težav.

Ste ostali v stiku z Matjažem Kekom?

»Seveda, z Matjažem ohranjava stik. Ob njegovem odhodu sem mu poslal sporočilo, redno si dopisujeva. Tudi on mi je ob imenovanju zaželel srečo. Odlično sva sodelovala in pod njegovim vodstvom nisem imel nobenih težav. V nogometu in trenerskem delu je tako – danes si na položaju, jutri si lahko bivši ali pa zamenjaš funkcijo. To je stalnica.«

Kako vidite razvoj kariere Benjamina Šeška in njegovo formo v majici Manchester Uniteda?

»Njegov potencial je ogromen v vseh kontekstih. Beni je naredil fantastičen transfer. Da imamo takšnega igralca v takšni ligi, kot je premier league, in v takšnem klubu, kot je Manchester United, je fenomenalno. Seveda se sooča z zahtevno konkurenco, saj navsezadnje vsi gledamo tekme angleške lige in vidimo, koliko je tam vrhunskih napadalcev. Ni enostavno priti iz bundeslige v premier league in tam takoj eksplodirati. Toda Beni že kaže svoj potencial. Pot je dolga in zahtevna, toda verjamem, da bo Šeško vedno boljši, tako pa bo lahko le pridobila tudi slovenska reprezentanca.«

Tako je pričakala žreb lige narodov 2026/27 ekipa Nogometne zveze Slovenije, ob selektorju Boštjanu Cesarju (v sredini) so (z leve) sekretarka A reprezentance Lea Soklič, generalni sekretar Martin Koželj, predsednik Radenko Mijatović in podpredsednik Dejan Germič. FOTO: J. S.
Tako je pričakala žreb lige narodov 2026/27 ekipa Nogometne zveze Slovenije, ob selektorju Boštjanu Cesarju (v sredini) so (z leve) sekretarka A reprezentance Lea Soklič, generalni sekretar Martin Koželj, predsednik Radenko Mijatović in podpredsednik Dejan Germič. FOTO: J. S.

Več iz teme

Matjaž Kekliga narodovBenjamin Šeškonaši na tujemSlovenska nogometna reprezentancaJan OblakBoštjan CesarMiha ZajcJaka BijolMilivoje Novakovićeuro 2028
ZADNJE NOVICE
09:00
Bulvar  |  Suzy
PREDSTAVA

Nostalgični Sašo Stare: Učenje je lahko tudi zabavno (Suzy)

Na zabaven način otroke popeljeta do marsikaterega spoznanja.
17. 2. 2026 | 09:00
08:43
Novice  |  Slovenija
LAHKO JE ŠE BOLJŠI

Domen Prevc z dvojnim zlatom prepričal svet, a ne sebe: »Za svoje skoke pa sem upal, da bodo boljši«

Slovenski junak olimpijskih iger v Italiji Domen Prevc se domov vrača z dvema zlatima kolajnama. Prvo je osvojil na tekmi mešanih ekip, ko je z Anžetom Laniškom, Niko Vodan in Niko Prevc ubranil slovenski naslov iz Pekinga 2022, drugo pa si je priskakal na veliki skakalnici, upravičil vlogo favorita in svetovnemu dodal še olimpijski naslov.
17. 2. 2026 | 08:43
08:42
Bulvar  |  Domači trači
ČESTITKE

Letos je nadvse plodno leto za Kmetijo, noseča tudi ta nekdanja tekmovalka

Zibala bo Manja Šernek, mlada Koprčanka, ki smo jo dobro spoznali tako v slovenski, kot hrvaški različici Kmetije. Ob pogledu na njune nosečniške fotografije boste hitro videli, kako zelo »pašeta« skupaj.
17. 2. 2026 | 08:42
08:41
Lifestyle  |  Astro
MOKOŠ

Ta slovanska boginja skrbi za zaščito doma

Sprejmemo moč babic in prababic in se zahvalimo za življenje.
17. 2. 2026 | 08:41
08:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
08:15
Novice  |  Slovenija
ODGOVOR

Znana slovenska zdravnica se po očitkih umika: »Jaz sem se zavedala, da molim roko v žrelo pošasti«

Ana Debevc Prašnikar pravi, da gre za politično motiviran napad nanjo.
17. 2. 2026 | 08:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki