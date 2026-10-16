Poglejte malega Luko Dončića! Redki posnetki iz otroštva topijo srca (VIDEO)

Preden je postal eden največjih zvezdnikov lige NBA, osvajal lovorike z Real Madridom in navduševal milijone košarkarskih navdušencev, je Luka Dončić odraščal v Ljubljani. Danes 27-letni košarkar Los Angeles Lakersov je bil nekoč deček, ki je večino prostega časa preživljal na igriščih, doma pa je, kot vsak otrok, imel še številna druga zanimanja.

Na družbenem omrežju X je njegov navijaški profil v četrtek delil posnetek iz njegovih otroških let. Ob njem so zapisali preprosto: »Luka Dončić kot otrok.« Takšni redki utrinki iz preteklosti ponujajo povsem drugačen pogled na slovenskega športnega zvezdnika, kot smo ga vajeni spremljati danes.

Pogumen, a hkrati zelo sramežljiv

O tem, kakšen je bil Luka v otroštvu, je pred leti spregovorila njegova mama Mirjam Poterbin, ki je leta 2022 javnosti pokazala tudi nekatere družinske fotografije in posnetke. Razkrila je, da je bil sin kot otrok zelo pogumen, obenem pa presenetljivo sramežljiv. »Mogoče danes ne deluje tako, ampak je bil,« je zaupala. Nekaj pa se po njenih besedah ni spremenilo niti po vseh letih in športnih uspehih – njegov značilni nasmeh. Tudi danes ga prepoznamo po širokem nasmešku, zlasti kadar na parketu uspešno izvede kakšno atraktivno potezo.

Dončić je odraščal v ljubljanskem Savskem naselju, kjer so bila košarkarska igrišča praktično pred njegovim domom. V nedavnem pogovoru za ameriško revijo Sports Illustrated se je spominjal, kako je tam po pouku preživljal ure in ure. Igral je tudi s precej starejšimi fanti, ob katerih se je moral hitro naučiti, kako se znajti na igrišču. Doma se je vračal šele, ko je postalo pretemno za igro, saj igrišče takrat še ni imelo razsvetljave. Toda košarka ni bila njegova edina otroška strast. Do 13. leta je rad deskal na snegu, zlasti na Krvavcu, preizkusil pa se je tudi v rolkanju in gimnastiki. Slednji dejavnosti ga nista zadržali dolgo.

Mama še danes hrani prav poseben spomin

Čeprav je Dončić z leti postal svetovno znano ime, so za njegovo mamo nekateri najdragocenejši spomini povezani s povsem običajnimi trenutki iz njegovega otroštva. Pred leti je razkrila, da še vedno hrani modre copatke, v katerih je Luka kot novorojenček zapustil porodnišnico. Kot je pripovedovala, se ob pogledu nanje vedno znova spomni sreče, ki jo je občutila ob njegovem rojstvu. V šali je dodala, da je imel Luka veliko stopalo že kot dojenček.

Dončićevo otroštvo je precej zgodaj zaznamovala pomembna odločitev. Pri komaj 13 letih je zapustil Slovenijo in se pridružil mladinskemu pogonu slovitega Real Madrida. Pri šestnajstih je že zaigral za člansko moštvo, leta 2018 pa se je kot evropski prvak in najkoristnejši igralec Evrolige odpravil v ligo NBA.