Simboličen trenutek v Planici navdušil vse, Domen priskočil na pomoč sestri Niki (VIDEO)

Slovenski skakalci so sezono zaključili v velikem slogu, ob tem pa so navijače navdušili tako z vrhunskimi rezultati kot tudi z iskrenimi čustvenimi trenutki iz zakulisja. Med fotografiranjem po koncu sezone je nastal prizor, ki je hitro zaokrožil po spletu in ogrel slovenska srca. Na posnetku vidimo, kako Nika Prevc drži v rokah veliki kristalni globus, ki tehta okoli devet kilogramov, a ga zaradi teže komaj drži. In potem ji na pomoč priskoči brat Domen – z rokami je podprl globus in ji omogočil, da je fotografiranje potekalo brez težav. Majhen, a zelo simboličen trenutek, je razkril moč družinske podpore v vrhunskem športu. Slovenska reprezentanca je ob posnetku poudarila, da prav takšni trenutki pokažejo, kaj stoji za uspehi.

Nika Prevc presega vse meje

Nika Prevc je letos postavila nov mejnik v smučarskih skokih. Zbrala je kar 2.676 točk in s tem presegla dosedanji rekord svojega brata Petra Prevca iz sezone 2015/16, ko jih je zbral 2.303. Takšna prevlada v svetovnem pokalu je redkost, še posebej v tako konkurenčnem športu, kot so smučarski skoki.

Domen Prevc piše zgodovino

V zgolj 363 dneh je Domen Prevc postal prvi skakalec v zgodovini, ki je osvojil vseh sedem največjih lovorik: olimpijsko zlato, naslove svetovnega prvaka, zmago na novoletni turneji, oba kristalna globusa ter svetovni rekord. Svetovni rekorder in trenutno najboljši smučarski skakalec je sezono zaključil z izjemnimi rezultati – v petek je v Planici slavil zmago, danes pa dodal še drugo mesto. Ob tem je prejel veliki kristalni globus, ki mu ga je izročil brat Peter Prevc. Posebnemu trenutku smo bili priča tudi ob podelitvi, ko je 26.030 navijačev skupaj z Domnom zapelo slovensko himno, poroča klip.si.