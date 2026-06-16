Simpatični Bosanec pojasnil, zakaj jih niso premagali: »Ajde, Bosna, gremo naprej, mi smo z vami iz Slovenije« (VIDEO)

Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Po družbenih omrežjih pa zdaj kroži objava, v kateri Bosanec razlaga, zakaj reprezentanca BiH minuli petek ni premagala Kanade. Njegova razlaga je navdušila gledalce iz vse regije, posnetek pa je zbral skoraj milijon ogledov. »Nismo premagali Kanade, nismo, pa kaj? A nihče ne pove, zakaj je nismo. Pa zato, ker je Kanada gostiteljica, mi pa smo gostje, Bosanci so obziren narod, oni nikoli ne bodo šli kam na obisk, pa se tam nekaj sprenevedali in delali važni. Torej, mi nismo taki. Mi smo korektni. Ljudje, to bi bilo isto, kot da greš komu na obisk, pa mu osvajaš ženo. Torej, mi tega ne bomo naredili. Mi smo šli tja korektno, lepo, kupili smo jim kilo kave, kilo sladkorja, kilo jabolk, Jadro kekse, se z njimi pogovorili, se malo poigrali in gremo domov. Torej, to so Bosanci, tak narod smo,« je pojasnil simpatični Bosanec.

V objavi je nadaljeval: »Zato pa bomo zdaj te Švicarje in te iz Katarja, z njimi bomo pometli, oni niso gostitelji, nihče in nič, torej njih moramo uničiti. Tako je to, taki smo mi,« je sklenil in nasmejal gledalce.

Balkan podprl Bosno

Gledalci iz vse regije so komentirali objavo in izrazili podporo Bosni in Hercegovini v nadaljevanju tekmovanja. Med drugim so zapisali: »Ajde, Bosna, gremo napreeeej, mi smo z vami iz Slovenije,« »Imeli ste tri priložnosti, oni večjo posest žoge, več strelov in prepričljivo boljšo igro. Pozdrav iz Srbije«

»Niste zmagali, niste niti izgubili. Neodločen rezultat ni ne poraz ne zmaga.«

»Sosedje, samo naprej, podpora iz Hrvaške.«.