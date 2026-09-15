Sin legendarnega nogometaša razbil porscheja, zaradi alkohola ostal brez vozniške

Napadalec Cagliarija Daniel Maldini je v nedeljo zgodaj zjutraj v Milanu povzročil prometno nesrečo, v kateri je uničil svojega porscheja carrero 4. Do trčenja z drugim vozilom je prišlo okoli 5. ure zjutraj v severnem delu mesta. V nesreči se je lažje poškodovalo šest oseb, med njimi tudi 24-letni nogometaš, ki so ga po oskrbi v bolnišnici še isti dan odpustili v domačo oskrbo.

Policijski preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel sin nekdanjega kapetana Milana Paola Maldinija v krvi skoraj dvakrat več alkohola od dovoljene meje. Prvi test je pokazal 0,91 g/l, drugi pa 0,89 g/l alkohola v krvi (meja v Italiji znaša 0,5 g/l), zaradi česar so mu policisti na kraju odvzeli vozniško dovoljenje. Čeprav so se v javnosti pojavila namigovanja o prisotnosti prepovedanih substanc, je nogometni klub Cagliari po opravljenih toksikoloških analizah sporočil, da so bili vsi testi na droge negativni in da se igralec vrača na redne klubske treninge.

Nezgoda se je zgodila le nekaj ur po tem, ko je Maldini v soboto zvečer z uspešno izvedeno enajstmetrovko prinesel zmago Cagliariju na prvenstveni tekmi proti Atalanti (2:1).