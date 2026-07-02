Širi se fotografija navijača s SP, ujetega v nerodnem trenutku: a ni vse tako, kot se zdi ... (FOTO)

Svet že nekaj tednov diha nogomet, še posebej tiste države, ki so se uvrstile na svetovno prvenstvo. A tudi tisti, ki jih nogomet ne zanima najbolj, si oči radi spočijejo ob posnetkih brhkih deklet, ki s tribun spodbujajo svoje favorite. Običajno v izzivalnih oblačilih, ki več odkrivajo, kot skrivajo. Precej smeha pa je požela fotografija, ki je te dni zaokrožila po družabnih omrežjih. Na njej lahko vidimo ameriškega navijača v zrelih letih, ki sedi med svojo ženo in prsato mladenko. Pogled mu v nekem trenutku uide proti bujnemu dekolteju dekleta, s čimer si prisluži klofuto jezne žene.

Fotografija se je hitro razširila po platformi X in povzročila plaz reakcij, od smeha, do zgražanja in sočustvovanja z ženo, dekletom ali obema. A kmalu se je izkazalo, da je bila situacija izmišljena, fotografija pa ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. To je zdaj jasno vidno že v trenutku, ko na platformi kliknemo na fotografijo. »Ta fotografija ni nastala na dejanski tekmi med Združenimi državami Amerike in Paragvajem. Izvirni posnetek je ustvarila umetna inteligenca, po preverjanju se je izkazalo, da to dokazuje več elementov, med njimi popačeni napisi in drugi elementi ter umetni zvok,« se glasi pojasnilo.

To pa seveda ni ustavilo množice ljudi po vsem svetu, da se ne bi ob fotografiji neizmerno zabavali, nekaterim je bilo vse skupaj še bolj smešno, ko so izvedeli, da ne gre za resnično situacijo, v kateri bi bila prizadeta resnična oseba.