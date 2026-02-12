Škandal na olimpijskih igrah! Ukrajinca nagnali domov zaradi takšne čelade (FOTO)

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je ukrajinskemu skeletonistu Vladislavu Geraskeviču odvzel akreditacijo za nastop na igrah, potem ko ta ni odstopil od namere, da na današnji tekmi nosi čelado s portreti med rusko agresijo ubitih ukrajinskih športnikov, obenem pa ni pristal na kompromis, da v spomin na ubite rojake namesto čelade nosi črn trak.

»Bistvo tega primera ni v sporočilu, ampak v tem, kje ga je (Geraskevič) želel izraziti,« so v izjavi pojasnili pri Moku.

FOTO: Athit Perawongmetha Reuters

FOTO: Tiziana Fabi Afp

Poudarili so, da je bilo v njihovem interesu, da ukrajinski olimpijec nastopi na igrah ter da so zato z njim opravili več pogovorov in mu ponudili kompromisno rešitev - da na tekmi namesto omenjene čelade, katere uporaba bi nasprotovala smernicam o političnih simbolih na OI, v spomin na ubite kolege nosi črn trak.

Zadnji pogovor z ukrajinskim olimpijcem o zadevi je po navedbah Moka davi opravila predsednica organizacije Kirsty Coventry, a skeletonist kompromisa ni bil pripravljen sprejeti in je vztrajal v nameri, da na tekmi nosi sporno čelado.

»To je cena našega dostojanstva,« je v odzivu na diskvalifikacijo na omrežju X objavil Geraskevič. Njegov trener Mihailo Geraskevič pa je že napovedal pritožbo na športno arbitražno sodišče (CAS).