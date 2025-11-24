O pravem športnem oziroma bolje rečeno nešportnem škandalu poročajo hrvaški mediji. Tako se je na Facebookovi strani ONK Metković (Omladinski nogometni klub Metković) pojavila dramatična objava, ki je vznemirla javnost. V klubu namreč trdijo, da so bili njihovi igralci po tekmi v Orebiću pretepeni.

Udarjal tudi predsednik nasprotnega kluba?

»Po koncu tekme NK Orebić – ONK Metković smo bili priča enemu najsramotnejših dogodkov na naših nogometnih igriščih. Namesto športnega pozdrava in spoštovanja so bili naši igralci deležni nasilja, ki predstavlja resno grožnjo varnosti udeležencev in popolno degradacijo športa. Takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu so bili brutalno napadeni naši igralci Ivan Šutalo, Ante Bačić in Marko Andačić, kar potrjujejo priložene fotografije. Posebej škandalozno je, da je bil v fizični obračun vključen predsednik NK Orebić, Ante Kordić, čeprav bi moral biti oseba, ki je zgled športnega vedenja. Namesto tega je zahrbtno planil na Ivana Šutala in ga ugriznil v oko, s čimer je sprožil verižno reakcijo nasilja. Na Šutala so nato planila Ivan Kordić in več igralcev NK Orebić, pa tudi skupina približno 20 oseb, ki so pritekli s tribun, « so opisali dogajanje.

»Naš vratar Ante Bačić, ki je zgolj poskušal zaščititi soigralca pred nadaljnjim pretepanjem, je prejel udarec s pestjo v glavo od Jakova Petričevića, prav tako igralca NK Orebić. Napaden je bil tudi Marko Andačić, ki je utrpel ugriz,«. V klubu ONK Metković ob tem poudarjajo, da je »takšno surovo, usklajeno nasilje povsem nesprejemljivo in predstavlja resno sramoto ne le za storilce, temveč tudi za vsak športni kolektiv, ki takšno vedenje tolerira ali ga skuša zmanjševati. Šport ni in nikoli ne sme biti prizorišče divjaštva.«

Kratko opravičilo druge strani

Zdaj se je odzvala tudi druga stran. In to v obliki kratkega opravičila.

»Po tekmi se je zgodil resen incident, v katerem so nekateri naši igralci pokazali sramotno in nesprejemljivo vedenje. Igralcem, trenerju in vodstvu ONK Metković se iskreno opravičujemo in jim želimo vse najboljše v preostanku sezone,« so sporočili iz NK Orebić.