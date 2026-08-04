  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽALJIVKE NA NACIONALNI OSNOVI

Škandal v Kopu, hrvaški nogometaš razkril: »Rekli so, da sem ustaš in mi grozili«

Hrvaškega nogometaša žalili zaradi nacionalne pripadnosti.
FOTO: Leon Vidic Delo

FOTO: Leon Vidic Delo

FOTO: Leon Vidic /delo

FOTO: Leon Vidic /delo

FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

FOTO: Leon Vidic Delo
FOTO: Leon Vidic /delo
FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
M. U.
 4. 8. 2026 | 16:54
 4. 8. 2026 | 17:04
3:04
A+A-

Koper je slovensko sezono odprl z eno zmago in dvema remijema, a tudi z izpadom v kvalifikacijah za Konferenčno ligo, kjer ga je v drugem predkrogu izločil NSÍ Runavík s Ferskih otokov. V takšnem ozračju je po besedah Frana Tomeka (24) del navijaške skupine Tifozi prestopil vse meje dopustnega.

FOTO: Leon Vidic /delo
FOTO: Leon Vidic /delo

Tomek se je tako oglasil na družbenih omrežjih:

»Včeraj sem doživel nekaj, kar nima nobene zveze z nogometom. Naša skupina ‘navijačev’ me je žalila na nacionalni osnovi. Označili so me za ustaša, žalili so mojo družino in prejel sem različne grožnje. Slabši rezultati nikoli ne bi smeli biti razlog za sovražni govor in grožnje. V zadnjih dveh letih, kar sem v tem klubu, sem vedno dal svoj maksimum ne glede na težave in poškodbe. Vsaka kritika je dobrodošla, toda sovraštvo in grožnje nimajo mesta v nogometu!«

FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram
FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Za Planet nogomet je Tomek razkril tudi podrobnosti incidenta ter zanikal obtožbo, da se je smejal po izpadu iz kvalifikacij:

»Moji soigralci in jaz smo poslušali žaljivke. Gledal sem in nisem mogel verjeti, kaj se dogaja. Zelo me je prizadelo, to je moja tretja sezona v klubu, da sploh ne omenjam, koliko tekem sem odigral pod injekcijami ... Resnično si ne zaslužim takšnega odnosa. Da bi se jaz smejal? Kdor koli je to videl, naj to pove na glas. Po tekmi sem stal na klopi, gledal v igrišče in nisem mogel verjeti, da smo izpadli. Opravičil sem se nekaterim navijačem in odšel, nato pa sem zaslišal žaljivke.«

Odziv je objavil tudi FC Koper. Takšno je sporočilo predsednika, namenjeno rumeno-modrim navijačem, podpornikom in vsem, ki imate radi FC Koper.

»Prevzemam odgovornost za slabše rezultate v zadnjem obdobju. Kritika je sestavni del športa, to sprejemamo, vendar obstaja jasna meja med kritičnim mnenjem in žaljivim oziroma sovražnim govorom. Vsi v klubu to obsojamo. Nogomet je strast in želim si, da se pokaže v podpori in enotnosti – tudi takrat, ko rezultati niso takšni, kot si jih želimo. Spomnite se fantastične minule sezone, naj zadnje tri tekme ne izbrišejo vsega, kar je ta ekipa državnih podprvakov gradila. Sreča nas na zadnjih tekmah ni spremljala, verjamem pa, da bo že na tekmi v Mariboru drugače. Na domači tekmi proti Bravu pa pričakujem še številčnejšo podporo naših Tifozov, ki nam v zadnjih letih na vsaki tekmi zvesto stojijo ob strani. Verjamem, da nam bodo z glasno spodbudo pomagali na poti do novih uspehov. Takoj po vrnitvi iz dopusta se bom z njimi pogovoril. Sporočam vam tudi, da ima strokovni štab moje zaupanje in podporo, kar potrjujejo tudi pogovori o sklenitvi novih pogodb. Anto Guberac«

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometincidentnavijačigrožnjeKoperFran Tomek
ZADNJE NOVICE
17:10
Bulvar  |  Domači trači
NJIHOV HUMOR NE RAZOČARA

Zmelkoow nasmejali splet: Pogi že švignil mimo, na fotografiji ostal le zasledovalec

Primorska skupina Zmelkoow je znova dokazala, da zna tudi iz povsem običajne fotografije ustvariti odlično šalo.
4. 8. 2026 | 17:10
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TRIJE ŠPORTI, EN CILJ

Sup, kajak ali kanu? Kako izbrati pravega

Z nobenim ne moremo zgrešiti, vsak ponuja nekoliko drugačno doživetje.
Janez Kušar4. 8. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
OČARANA NAD FESTIVALOM

Lara Tošić kljub zdravstvenim težavam odpotovala na Tomorrowland (Suzy)

Festival v Belgiji jo je navdušil predvsem zaradi ljudi, ki so po njenih besedah odprti, prijazni in brez predsodkov.
4. 8. 2026 | 17:00
16:54
Šport  |  Športni trači
ŽALJIVKE NA NACIONALNI OSNOVI

Škandal v Kopu, hrvaški nogometaš razkril: »Rekli so, da sem ustaš in mi grozili«

Hrvaškega nogometaša žalili zaradi nacionalne pripadnosti.
4. 8. 2026 | 16:54
16:40
Novice  |  Slovenija
DUCHENNOVA DISTROFIJA

ZZZS zavrnil financiranje zdravljenja dečka Tea v ZDA: strokovnjaki menijo, da ni pričakovati izboljšanja

Ne bodo plačali 2,5-milijonskega zdravljenja z genskim zdravilom.
4. 8. 2026 | 16:40
16:17
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Ford mustang: legenda, ki zareže v avtomobilsko dušo (FOTO)

Na preizkusu smo imeli forda mustanga GT z oznakama 5.0 in V8: nostalgija, zvok in 446 konjev.
4. 8. 2026 | 16:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki