Škandal v Kopu, hrvaški nogometaš razkril: »Rekli so, da sem ustaš in mi grozili«

Koper je slovensko sezono odprl z eno zmago in dvema remijema, a tudi z izpadom v kvalifikacijah za Konferenčno ligo, kjer ga je v drugem predkrogu izločil NSÍ Runavík s Ferskih otokov. V takšnem ozračju je po besedah Frana Tomeka (24) del navijaške skupine Tifozi prestopil vse meje dopustnega.

FOTO: Leon Vidic /delo

Tomek se je tako oglasil na družbenih omrežjih:

»Včeraj sem doživel nekaj, kar nima nobene zveze z nogometom. Naša skupina ‘navijačev’ me je žalila na nacionalni osnovi. Označili so me za ustaša, žalili so mojo družino in prejel sem različne grožnje. Slabši rezultati nikoli ne bi smeli biti razlog za sovražni govor in grožnje. V zadnjih dveh letih, kar sem v tem klubu, sem vedno dal svoj maksimum ne glede na težave in poškodbe. Vsaka kritika je dobrodošla, toda sovraštvo in grožnje nimajo mesta v nogometu!«

FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Za Planet nogomet je Tomek razkril tudi podrobnosti incidenta ter zanikal obtožbo, da se je smejal po izpadu iz kvalifikacij:

»Moji soigralci in jaz smo poslušali žaljivke. Gledal sem in nisem mogel verjeti, kaj se dogaja. Zelo me je prizadelo, to je moja tretja sezona v klubu, da sploh ne omenjam, koliko tekem sem odigral pod injekcijami ... Resnično si ne zaslužim takšnega odnosa. Da bi se jaz smejal? Kdor koli je to videl, naj to pove na glas. Po tekmi sem stal na klopi, gledal v igrišče in nisem mogel verjeti, da smo izpadli. Opravičil sem se nekaterim navijačem in odšel, nato pa sem zaslišal žaljivke.«

Odziv je objavil tudi FC Koper. Takšno je sporočilo predsednika, namenjeno rumeno-modrim navijačem, podpornikom in vsem, ki imate radi FC Koper.

»Prevzemam odgovornost za slabše rezultate v zadnjem obdobju. Kritika je sestavni del športa, to sprejemamo, vendar obstaja jasna meja med kritičnim mnenjem in žaljivim oziroma sovražnim govorom. Vsi v klubu to obsojamo. Nogomet je strast in želim si, da se pokaže v podpori in enotnosti – tudi takrat, ko rezultati niso takšni, kot si jih želimo. Spomnite se fantastične minule sezone, naj zadnje tri tekme ne izbrišejo vsega, kar je ta ekipa državnih podprvakov gradila. Sreča nas na zadnjih tekmah ni spremljala, verjamem pa, da bo že na tekmi v Mariboru drugače. Na domači tekmi proti Bravu pa pričakujem še številčnejšo podporo naših Tifozov, ki nam v zadnjih letih na vsaki tekmi zvesto stojijo ob strani. Verjamem, da nam bodo z glasno spodbudo pomagali na poti do novih uspehov. Takoj po vrnitvi iz dopusta se bom z njimi pogovoril. Sporočam vam tudi, da ima strokovni štab moje zaupanje in podporo, kar potrjujejo tudi pogovori o sklenitvi novih pogodb. Anto Guberac«