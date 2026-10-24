Skupna zmaga poletja pripadla Emi Klinec, fante pa zadnja tekma čaka danes (FOTO)

Zmagovalka zadnje tekme poletne sezone je s premiernim slavjem na tekmah te ravni postala Norvežanka Ingvild Midtskogen, ki je v prvi seriji dosegla nov poletni rekord skakalnice v Klingenthalu - 142,5 metra. Na koncu si je pred Prevc na drugem mestu nabrala kar 9,2 točke prednosti, tretja je bila še ena Norvežanka, Eirin Kvandal. V slovenski vrsti je uspešno nastopila tudi danes peta Nika Vodan, Taja Bodlaj si je s Klinec razdelila 14. mesto,

FOTO: Voranc Vogel

Maja Kovačič je bila 19., brez finala je ostala Katra Komar na 33. mestu. Tekma v areni Vogtland je pomenila konec posamičnih preizkušenj v ženski poletni VN. Skupna zmagovalka letošnje serije je postala Klinec (363 točk) pred Poljakinjo Anno Twardosz (294) ter Japonko Yuki Ito (278), ki na finalu v Nemčiji ni nastopila. V skupnem seštevku je bilo uvrščenih 62 tekmovalk. V ženskem poletnem pokalu narodov vodi Slovenija (957 točk), sledita ji Japonska (932) in Norveška (862).

Danes bodo na finalu sezone nastopili še skakalci na čelu z Domnom Prevcem, v nedeljo sledi tekma mešanih ekip.