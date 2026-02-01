Slavni športnik razkril podrobnost iz zasebnega življenja! Ko žena otrokoma želi povedati to, jo ustavi

Novak Đoković je razkril, da ga zunaj teniških igrišč najbolj izpolnjuje nekaj povsem običajnega: čas z družino. Ko je doma z ženo Jeleno ter otrokoma Stefanom in Taro, si želi biti »samo« oče – ne “največji vseh časov”.

Povedal je, da z Jeleno skušata otrokoma dati čim bolj normalno otroštvo in ju učiti vrednot, ki po njegovem res štejejo. Zato sta se že pred časom odločila, da Stefan in Tara ne bosta odraščala z mobilnimi telefoni, čeprav je to med vrstniki postalo skoraj pravilo. Prizna, da to ni enostavno: »Pritožujeta se. V šoli jih imajo vsi, razen nas. Ni lahko … Če vsi nekaj delajo, kot čreda, imaš občutek, da moraš slediti. Pa ni nujno,« je pojasnil in dodal, da se kot družina včasih razlikujejo od drugih tudi zato, ker znajo biti »svojeglavi – v dobrem in slabem smislu«.

Posebej zanimivo pa je, kako doma ravnajo z njegovo slavo. Đoković pravi, da mu ni všeč, ko ga kdo postavlja na piedestal – še najmanj pred njegovimi otroki. Jelena naj bi jima občasno poskušala razložiti, kaj je v športu dosegel, on pa to hitro ustavi: »Moja žena rada – in hvala ji za to – pred otroki poveličuje mene, jih spomni, kaj sem dosegel, na popularnost … Jaz to takoj ugasnem. Nisem tako odraščal in ne mislim, da je to primerno za moje otroke. Oni morajo živeti svoje življenje, svoj svet.«

Zato, kot pravi, doma ne vrti posnetkov svojih tekem in tudi ne želi, da bi ga otroka doživljala kot “ikono”. »Jaz ju spodbujam, ko se navdušita ali poveličujeta koga drugega – tam takoj rečem: gremo! Ampak okoli sebe tega ne maram. Jaz sem njima oče, nisem vse to drugo. To mi je najpomembnejše,« je sklenil.