Slovenci besni na hrvaškega trenerja, ker se je pojavil v takšnem dresu

Ivan Dizdar je novi trener kluba ŽNK Mura, vendar je njegov prvi trening dvignil veliko prahu. Navijači kluba niso skrivali nezadovoljstva, ko so videli, v čem se je pojavil na igrišču, je navedel Večernji list.

Poteza sprejeta na »nož«

Hrvaški strokovnjak, rojen v Zenici, ki ima za seboj zelo uspešno trenersko pot v ZDA, Medjimurju in zagrebškem Agramu je namreč na prvem treningu z igralkami nastopil v majici Hrvaške nogometne zveze (HNS). Čeprav ni znano, ali je klub zamudil s pripravo uradne opreme ali pa gre za trenerjevo osebno navado, je bila ta poteza sprejeta na »nož«.

Navijači menijo, da gre za neprofesionalno ravnanje, ki ni vredno enega najuspešnejših ženskih klubov v regiji.