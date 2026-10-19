Slovenci proti Hrvatom izgubili tekmo 53:8, napadli so jih sršeni!

Slovenski ragbijski reprezentanti so v soboto, 17. oktobra, v Splitu doživeli nekaj, česar zagotovo niso pričakovali. Med tekmo proti Hrvaški so namreč na igrišče prileteli številni sršeni, zaradi katerih je moral sodnik prekiniti srečanje in igralce poslati na varno.

Nenavadni prizori so se odvijali na splitskem igrišču Stari plac, kjer sta se reprezentanci pomerili v konferenčni diviziji evropskega pokala narodov. Čeprav so domači na koncu slavili s prepričljivih 53:8, je največ pozornosti pritegnil prav nepričakovani zaplet z nevarnimi žuželkami.

Igralci že pripravljeni na nadaljevanje, nato je posredoval sodnik

Prvi polčas je minil brez posebnosti, Hrvaška pa si je priigrala vodstvo z 19:3. Ko sta se moštvi po odmoru vrnili na igrišče in se pripravljali na začetek drugega polčasa, je sodnik nenadoma ustavil dogajanje. Po zelenici je namreč letalo toliko sršeni, da nadaljevanje tekme ni bilo varno. Na igrišču je zavladala zmeda. Organizatorji in sodniki so začeli iskati rešitev, priskrbeti so morali razpršila in druga sredstva proti žuželkam, pripeljali so celo vreče zemlje.

»Neverjetno, polno jih je bilo! Pa koliko tekem je bilo že odigranih na tem igrišču,« je za hrvaške medije povedal generalni sekretar Hrvaške ragbijske zveze Većeslav Holjevac. Organizatorjem je nazadnje uspelo odpraviti težavo, vendar se je začetek drugega polčasa zamaknil za dodatnih 25 minut. Na koncu se je vse končalo brez pikov, obe reprezentanci pa sta se lahko vrnili na igrišče. Toda Slovencem nenavaden premor ni prinesel sreče. Hrvaški ragbisti so v nadaljevanju povsem prevladovali in dosegli še več zadetkov.

Slovenci proti Hrvatom brez pravih možnosti

Slovenska reprezentanca se je v prvem polčasu še uspešno upirala domačinom. Hrvaška je povedla v 12. minuti z zadetkom Petra Marinovića, naši pa so v 30. minuti z uspešno izvedenim kazenskim strelom Žiga Burnika znižali na 5:3. Obe reprezentanci sta v prvem delu prejeli tudi po en rumeni karton. Pri Hrvatih ga je dobil Andrija Galić, pri Slovencih pa Igor Mihelič. Domačini so nato prevzeli pobudo in do odmora povedli z 19:3. Slovencem je v 69. minuti uspelo doseči še en zadetek, za katerega je poskrbel Lewis Francis Podpadec, vendar je bilo to premalo za preobrat. Hrvaška je srečanje dobila s 53:8 in s tremi zmagami osvojila prvo mesto v skupini B konferenčne divizije.

Kljub temu napredovanja v višjo, tako imenovano Trophy divizijo, še nima zagotovljenega. O tem bo odločal razplet drugih skupin, saj se bosta za napredovanje potegovala le dva najuspešnejša zmagovalca štirih skupin. Slovenska reprezentanca je po dveh odigranih tekmah še brez točk, sobotno srečanje pa bo zagotovo ostalo v spominu tudi zaradi nasprotnika, ki ga ni pričakoval nihče.