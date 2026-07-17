Slovenec bo sodil finale svetovnega prvenstva v nogometu! Ta reakcija pove vse: »Kar tresel sem se« (VIDEO)

Finale svetovnega prvenstva v nogometu med Španijo in Argentino bo sodil Slavko Vinčić, ki bo tako prvi Slovenec, ki ga je doletela ta čast. 46-letnemu Mariborčanu je novico sporočil Pierluigi Collina, predsednik sodniškega odbora Fife.

Slavko Vinčić bo tako prvi Slovenec, ki ga je doletela ta čast. FOTO: Raquel Cunha Reuters

Slavko Vinčić bo tako prvi Slovenec, ki ga je doletela ta čast. FOTO: Karl-josef Hildenbrand Afp

Vinčić je priznal, da ga je novica močno presenetila: »Najprej sem bil v šoku, potem predvsem srečen. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je resnično neverjetna čast,« je povedal Vinčić.

Za Slavka Vinčića bo na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi to četrta tekma. Pred tem je vodil tekme Brazilija - Maroko in Jordanija - Alžirija v skupinskem delu ter Mehika - Ekvador v šestnajstini finala. Njegov doslej najpomembnejši finale je bil obračun v ligi prvakov leta 2024 med Real Madridom in Borussio Dortmund (2:0).

Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh.