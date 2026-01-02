Slovenec, ki je zmagal na Kmetiji, v tujini navdušuje v nogometu. Poglejte, za kaj so ga proglasili

Kot je znano, se poleg nekaterih slovenskih reprezentantov v osrednjih ligah, tudi na nižjeligaških zelenicah sosednje avstrijske Štajerske za žogo podi lepo število slovenskih nogometašev, med njimi predvsem igralci iz Pomurja. Mnogi so se tja podali v zrelejšem obdobju svojih karier, ko so doma praktično že končali kariero, denimo Matic Maruško, Nino Irgolič, Matej Pučko, drugi pa so pomurske in medobčinske ligaše zapustili že prej, z željo, da bi kakšen evro kanil v žep, večina njih pa so nosilci igre, zlati v avstrijski Unterligi Süd, šestem kakovostnem razredu avstrijskega nogometa. In zanimivo, kar sedem Slovencev je bilo izbrano v najboljšo enajsterico jesenskega dela sezone 2025/26 v omenjeni ligi. To so: Matej Pučko, Tilen Klobasa, Tadej Čuk, Jure Matjašič, Kristian Kraus, Tobias Mencigar in Jan Husar, kar potrjuje, da so naši amaterski nogometaši v ospredju avstrijskih nižjeligaških tekmovanj.

Tilen Klobasa FOTO: O.B.

Tik pred božičnimi prazniki pa je v javnost pricurljala tudi novica, da je eden izmed omenjenih Slovencev prejel tudi posebno individualno priznanje. Najkoristnejši igralec jesenskega dela Unterlige Süd je namreč postal Tilen Klobasa, član vodilne ekipe St. Peter am Ottersbach. Podeljevanje nagrade MVP po jesenskem delu sezone je v Avstriji ustaljena praksa tudi v nižjih ligah. 27-letni vezist iz Gornje Radgone, kjer je začenjal svojo nogometno pot, ob tem je igral tudi v članski ekipi takratnega pomurskega ligaša, je sicer znan obraz slovenske nogometne – pa tudi širše medijske – javnosti, saj je bil z bratom dvojčkom Janom, zmagovalec šova Kmetija nastopil pa je v še nekaterih tovrstnih zabavnih oddajah. Tilna so sicer pestile težave s poškodbami, v tej sezoni pa se je vrnil v zelo dobri formi. Da je postal MVP, je Klobasa v aktualni sezoni na 13 tekmah dosegel šest zadetkov ter bil eden ključnih mož svoje ekipe ob uspešni jeseni. Pri nas je, poleg v pomurski in medobčinskih ligah, nastopal tudi v II. SNL, in sicer kot član NK Beltinci.