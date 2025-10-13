Slovenec naročil dres, a prejel ga je z napako! Benjamin Šeško mu je poslal paket (FOTO)

Slovenski nogometni reprezentant in napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško je priskočil na pomoč navijaču po spodrsljaju klubske trgovine. Ko je izvedel, da je Unitedov fan shop enemu izmed navijačev poslal dres z napačno natisnjenim priimkom, se je odločil vzeti stvar v svoje roke – in presenetiti srečnega lastnika, poroča Nogomania.

Napačne strešice na priimku

Slovenski navijač Manchester Uniteda je naročil nov dres svojega najljubšega kluba s številko 30 in priimkom Šeško na hrbtni strani. A ko je paket prispel, ga je čakalo neprijetno presenečenje – obe strešici na črki »š« sta bili postavljeni pod črko S in ne nad, kar je v tujini pogosta napaka.

(Oglejte si napis):

Šeško ukrepal osebno

Zgodba je, najverjetneje prek družbenega omrežja X, prišla do Šeška. Namesto da bi dogodek prezrl ali prepustil klubu, se je mladi napadalec odločil osebno ukrepati. Stopil je v stik z navijačem in popravil napako na najboljši možni način.

Srečni navijač se je kmalu znova oglasil na omrežju X in razkril, da mu je sam Benjamin Šeško poslal nov dres s pravilno natisnjenim priimkom, na katerega se je kot presenečenje še osebno podpisal.

»Vse se je rešilo po zaslugi Šeška in njegove ekipe, ki so mi poslali njegov podpisani dres. Majhna napaka trgovine, a velika gesta, s katero so se oddolžili,« je zapisal navdušeni navijač.