  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
USPEŠNI ŠPORTNIKI

Slovenija spet pri vrhu po številu medalj na prebivalca, ponovno smo lahko ponosni

Norveška je zasedla prvo mesto po številu medalj na prebivalca, in sicer z eno osvojeno medaljo na okoli 140.000 prebivalcev po podatkih Data Commonsa. Slovenija je na četrtem mestu z eno medaljo na 530.000 ljudi.
Domen Prevc je na letošnjih olimpijskih igrah osvojil dve zlati medalji. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Domen Prevc je na letošnjih olimpijskih igrah osvojil dve zlati medalji. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
STA
 22. 2. 2026 | 20:52
 22. 2. 2026 | 21:56
3:02
A+A-

Z zadnjimi tekmovanji so se danes zaključile ZOI Milano-Cortina 2026, na katerih so skupaj podelili 116 kompletov medalj. Na prvem mestu po številu tako zlatih kot vseh medalj je končala Norveška. Ta država je na igrah na severu Italije pobrala 18 zlatih medalj. S tem so njeni tekmovalci postavili rekord z največ osvojenimi zlatimi odličji na enih igrah. Pred tem je rekord 16 medalj na enih igrah prav tako držala Norveška iz Pekinga 2022. Po številu zlatih kolajn so drugo mesto zasedli Američani (12), po deset zlatih medalj so osvojili Nizozemci in gostitelji Italijani. Slovenija je v tem pogledu na 17. mestu z dvema zlatima medaljama.

Norveška reprezentanca je končala tudi na vrhu vseh osvojenih odličij (41), saj ima na svojem računu še 12 srebrnih in 11 bronastih. Tudi na tej lestvici so druge ZDA s 33 medaljami, domačini Italijani so jih osvojili 30. Slovenija je še enkrat več 17. s štirimi medaljami. Na igrah je sicer vsaj eno medaljo osvojilo 29 držav, 20 jih je prišlo do najmanj enega zlata izmed 92 sodelujočih nacionalnih olimpijskih komitejev. Uradna lestvica sicer ne upošteva medalj, ki so jih osvojili športniki pod nevtralnimi zastavami.

Norveška je s tako veliko zalogo medalj zasedla prvo mesto po številu medalj na prebivalca, in sicer z eno osvojeno medaljo na okoli 140.000 prebivalcev po podatkih Data Commonsa. Slovenija je na četrtem mestu z eno medaljo na 530.000 ljudi. Pred slovensko odpravo sta se uvrstili še Švica (medalja na 390.000 prebivalcev) in Avstrija (medalja na 510.000 prebivalcev).

Klaebo osvojil šest zlatih medalj

Od posameznikov je na igrah najbolj blestel norveški zvezdnik smučarskega teka Johannes Klaebo, ki je osvojil vseh šest možnih zlatih medalj. Njegov biatlonski rojak Sturla Laegreid je osvojil pet odličij, a nobenega zlata (3 srebrne, 2 bronasti). Po štiri medalje so osvojili francoski biatlonci Julia Simon, Lou Jeanmonnot in Quentin Fillon Maillet, hitrostna drsalca Nizozemec Jens van't Wout in Kanadčanka Courtney Sarault ter švedska smučarska tekačica Ebba Andersson. Med lepo kopico športnikov s tremi medaljami spada tudi slovenska junakinja, smučarska skakalka Nika Prevc z zlatom, srebrom in bronom.

Nika Prevc je na veliki skakalnici osvojila bronasto kolajno. FOTO: Matej Družnik
Nika Prevc je na veliki skakalnici osvojila bronasto kolajno. FOTO: Matej Družnik

Klaebu po številu osvojenih zlatih medalj s po tremi sicer sledijo Simon, Fillon Maillet in van't Wout ter norveški nordijski kombinatorec Jens Luraas Oftebro in švicarski alpski smučar Franjo von Allmen. Dve zlati medalji je med drugim osvojil še en slovenski skakalni šampion Domen Prevc.

Več iz teme

medaljeolimpijske igreSlovenijaNorveška
ZADNJE NOVICE
21:55
Bulvar  |  Domači trači
NEPRECENLJIVO PRIJATELJSTVO

Mirjam Poterbin je nekaj že štirikrat naredila za Rebeko Dremelj (FOTO)

Rebeka Dremelj te dni s predstavo »Šminka in sekirca«, v kateri nastopa tudi Gorka Berden, polni dvorane po Sloveniji. Gledat pa jo pride tudi prijateljica Mirjam Poterbin.
22. 2. 2026 | 21:55
21:12
Šport  |  Odmevi
KOŠARKA

Cedevita Olimpija rutinirano do 25. naslova pokalnih prvakov

Pri dekletih pričakovano najboljše Celjanke.
Matic Rupnik22. 2. 2026 | 21:12
21:00
Bulvar  |  Suzy
POSEBNA VEZ

Magnifico in Dragan Bjelogrlić: drug drugemu v oporo (Suzy)

Prvi poskrbi za glasbo, drugi za sliko, skupaj pa ustvarita osupljive zgodbe.
22. 2. 2026 | 21:00
21:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZDRAVSTVENO TVEGANJE

V hladnih mesecih dihamo onesnažen zrak

Leta 2024 je bil slabši kot zadnja leta, predvsem zaradi delcev PM10, večino preseganj so zabeležili januarja, februarja in decembra.
Simona Fajfar22. 2. 2026 | 21:00
20:52
Šport  |  Športni trači
USPEŠNI ŠPORTNIKI

Slovenija spet pri vrhu po številu medalj na prebivalca, ponovno smo lahko ponosni

Norveška je zasedla prvo mesto po številu medalj na prebivalca, in sicer z eno osvojeno medaljo na okoli 140.000 prebivalcev po podatkih Data Commonsa. Slovenija je na četrtem mestu z eno medaljo na 530.000 ljudi.
22. 2. 2026 | 20:52
20:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽENSKA POŠKODOVANA

Nesreča med usposabljanjem varne vožnje na Vranskem, poglejte, kaj se je zgodilo z gasilskim vozilom (FOTO)

V nesreči se je ena ženska poškodovala, voznik vozila pa jo je odnesel brez poškodb.
22. 2. 2026 | 20:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki