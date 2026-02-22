Slovenija spet pri vrhu po številu medalj na prebivalca, ponovno smo lahko ponosni

Z zadnjimi tekmovanji so se danes zaključile ZOI Milano-Cortina 2026, na katerih so skupaj podelili 116 kompletov medalj. Na prvem mestu po številu tako zlatih kot vseh medalj je končala Norveška. Ta država je na igrah na severu Italije pobrala 18 zlatih medalj. S tem so njeni tekmovalci postavili rekord z največ osvojenimi zlatimi odličji na enih igrah. Pred tem je rekord 16 medalj na enih igrah prav tako držala Norveška iz Pekinga 2022. Po številu zlatih kolajn so drugo mesto zasedli Američani (12), po deset zlatih medalj so osvojili Nizozemci in gostitelji Italijani. Slovenija je v tem pogledu na 17. mestu z dvema zlatima medaljama.

Norveška reprezentanca je končala tudi na vrhu vseh osvojenih odličij (41), saj ima na svojem računu še 12 srebrnih in 11 bronastih. Tudi na tej lestvici so druge ZDA s 33 medaljami, domačini Italijani so jih osvojili 30. Slovenija je še enkrat več 17. s štirimi medaljami. Na igrah je sicer vsaj eno medaljo osvojilo 29 držav, 20 jih je prišlo do najmanj enega zlata izmed 92 sodelujočih nacionalnih olimpijskih komitejev. Uradna lestvica sicer ne upošteva medalj, ki so jih osvojili športniki pod nevtralnimi zastavami.

Norveška je s tako veliko zalogo medalj zasedla prvo mesto po številu medalj na prebivalca, in sicer z eno osvojeno medaljo na okoli 140.000 prebivalcev po podatkih Data Commonsa. Slovenija je na četrtem mestu z eno medaljo na 530.000 ljudi. Pred slovensko odpravo sta se uvrstili še Švica (medalja na 390.000 prebivalcev) in Avstrija (medalja na 510.000 prebivalcev).

Klaebo osvojil šest zlatih medalj

Od posameznikov je na igrah najbolj blestel norveški zvezdnik smučarskega teka Johannes Klaebo, ki je osvojil vseh šest možnih zlatih medalj. Njegov biatlonski rojak Sturla Laegreid je osvojil pet odličij, a nobenega zlata (3 srebrne, 2 bronasti). Po štiri medalje so osvojili francoski biatlonci Julia Simon, Lou Jeanmonnot in Quentin Fillon Maillet, hitrostna drsalca Nizozemec Jens van't Wout in Kanadčanka Courtney Sarault ter švedska smučarska tekačica Ebba Andersson. Med lepo kopico športnikov s tremi medaljami spada tudi slovenska junakinja, smučarska skakalka Nika Prevc z zlatom, srebrom in bronom.

Nika Prevc je na veliki skakalnici osvojila bronasto kolajno. FOTO: Matej Družnik

Klaebu po številu osvojenih zlatih medalj s po tremi sicer sledijo Simon, Fillon Maillet in van't Wout ter norveški nordijski kombinatorec Jens Luraas Oftebro in švicarski alpski smučar Franjo von Allmen. Dve zlati medalji je med drugim osvojil še en slovenski skakalni šampion Domen Prevc.