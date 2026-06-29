Slovenska košarka v črnem: mnogo prezgodaj se je poslovil košarkar in trener Tevž

V 31. letu starosti je umrl nekdanji košarkarski igralec, v zadnjih letih pa trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji Tevž Ružič, navaja Delo.

V mlajših kategorijah je Ružič nosil dres takrat Union Olimpije in igral za njeno A ekipo do 18 let, nato je v naslednji starostni kategoriji igral za Janče in Ilirijo, s katero je pustil viden pečat tudi v prvi slovenski košarkarski ligi.

V dresu Ilirije v sezoni 2018/19 v 27 tekmah v povprečju igral več kot 30 minut in dosegal dobrih osem točk. Ružič je zadnje poglavje v aktivni karieri spisal pri Jančah v drugi ligi in slovenskem pokalu, preden se je poslovil od aktivnega igranja košarke.

V zadnjih sezonah je bil aktiven kot trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji, pomagal je tudi v okviru slovenskih reprezentanc mlajših starostnih kategorij in pri organizaciji taborov za otroke.