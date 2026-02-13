Slovenska olimpijska prvakinja potrdila: Konec je

Slovenska judoistka Andreja Leški je potrdila, da končuje športno pot. Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.

Pred mesecem dni dopolnila 29 let

Andreja Leški je nazadnje nastopila na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je v kategoriji do 63 kg osvojila zlato kolajno. Na evropskem prvenstvu je bila najboljša leta 2023 v Montpellieru, dve kolajni s prvenstva stare celine pa sta tudi bronasti. Tekmovalka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, ki ji v karieri edina manjka. Na svetovni prvenstvih v Budimpešti 2021 in Dohi 2023 je osvojila srebrni kolajni.

FOTO: Aleš Fevžer/oks

Leški se je s SP spogledovala že leta 2025, a nastop v zadnjem trenutku odpovedala, letos pa se je odločila, da se od juda in navijačev poslovi na največji domači tekmi.

Največji uspehi - OI:

- 1. mesto, Pariz 2024 - SP:

- 2. mesto, Doha 2023

- 2. mesto, Budimpešta 2021 - EP:

- 1. mesto, Montpellier 2023

- 3. mesto, Zagreb 2024

- 3. mesto, Lizbona 2021 - ostali uspehi:

- 1. mesto, grand prix, Zagreb 2021

- 1. mesto, grand prix, Marakeš 2019

- 1. mesto, grand slam, Düsseldorf 2018

- 1. mesto, grand prix, Agadir 2018

- 2. mesto, grand slam, Astana 2024

- 2. mesto, grand slam, Taškent 2021

- 2. mesto, grand slam, Tel Aviv 2021

- 2. mesto, grand slam, Abu Dabi 2018

- 2. mesto, grand slam, Baku 2017

- 2. mesto. African Open, Tunis 2017

- 3. mesto, grand slam, Taškent 2024

- 3. mesto, grand slam, Ulan Bator 2023

- 3. mesto, grand slam, Baku 2022

- 3. mesto, grand slam, Abu Dabi 2021

- 3. mesto, masters, Doha 2021

- 3. mesto, grand slam, Düsseldorf 2019

- 3. mesto, grand slam, Pariz 2019

- 3. mesto, Oceania Open, Perth 2019

- 3. mesto, grand prix, Budimpešta 2018

- 3. mesto, grand prix, Taškent 2018

- 3. mesto, grand prix, Tbilisi 2017

- 3. mesto, European Open, Bukarešta 2017

- 3. mesto, grand prix, Taškent 2016

- 3. mesto, grand prix Ulan, Bator 2016 - uspehi v mlajših kategorijah:

- 3. mesto, mladinsko SP, Abu Dabi 2015

- 2. mesto, mladinsko EP, Malaga 2016

- 3. mesto, mladinsko EP, Bukarešta 2014

- 1. mesto, kadetsko SP (U18), Atene 2014

- 2. mesto, kadetsko SP (U18), Talin 2013

V svetovnem pokalu je Leški na zmagovalnem odru stala na 24 tekmah, štirikrat je ob tem poslušala tudi Prešernovo Zdravljico.