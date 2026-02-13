Slovenska olimpijska prvakinja potrdila: Konec je

Galerija
Slovenska judoistka Andreja Leški je potrdila, da končuje športno pot. Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.
Andreja Leški je nazadnje nastopila na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je v kategoriji do 63 kg osvojila zlato kolajno. Na evropskem prvenstvu je bila najboljša leta 2023 v Montpellieru, dve kolajni s prvenstva stare celine pa sta tudi bronasti. Tekmovalka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, ki ji v karieri edina manjka. Na svetovni prvenstvih v Budimpešti 2021 in Dohi 2023 je osvojila srebrni kolajni.
Leški se je s SP spogledovala že leta 2025, a nastop v zadnjem trenutku odpovedala, letos pa se je odločila, da se od juda in navijačev poslovi na največji domači tekmi.
Največji uspehi
- OI:
- 1. mesto, Pariz 2024
- SP:
- 2. mesto, Doha 2023
- 2. mesto, Budimpešta 2021
- EP:
- 1. mesto, Montpellier 2023
- 3. mesto, Zagreb 2024
- 3. mesto, Lizbona 2021
- ostali uspehi:
- 1. mesto, grand prix, Zagreb 2021
- 1. mesto, grand prix, Marakeš 2019
- 1. mesto, grand slam, Düsseldorf 2018
- 1. mesto, grand prix, Agadir 2018
- 2. mesto, grand slam, Astana 2024
- 2. mesto, grand slam, Taškent 2021
- 2. mesto, grand slam, Tel Aviv 2021
- 2. mesto, grand slam, Abu Dabi 2018
- 2. mesto, grand slam, Baku 2017
- 2. mesto. African Open, Tunis 2017
- 3. mesto, grand slam, Taškent 2024
- 3. mesto, grand slam, Ulan Bator 2023
- 3. mesto, grand slam, Baku 2022
- 3. mesto, grand slam, Abu Dabi 2021
- 3. mesto, masters, Doha 2021
- 3. mesto, grand slam, Düsseldorf 2019
- 3. mesto, grand slam, Pariz 2019
- 3. mesto, Oceania Open, Perth 2019
- 3. mesto, grand prix, Budimpešta 2018
- 3. mesto, grand prix, Taškent 2018
- 3. mesto, grand prix, Tbilisi 2017
- 3. mesto, European Open, Bukarešta 2017
- 3. mesto, grand prix, Taškent 2016
- 3. mesto, grand prix Ulan, Bator 2016
- uspehi v mlajših kategorijah:
- 3. mesto, mladinsko SP, Abu Dabi 2015
- 2. mesto, mladinsko EP, Malaga 2016
- 3. mesto, mladinsko EP, Bukarešta 2014
- 1. mesto, kadetsko SP (U18), Atene 2014
- 2. mesto, kadetsko SP (U18), Talin 2013
V svetovnem pokalu je Leški na zmagovalnem odru stala na 24 tekmah, štirikrat je ob tem poslušala tudi Prešernovo Zdravljico.