  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONEC ŠPORTNE POTI

Slovenska olimpijska prvakinja potrdila: Konec je

Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice.
Andreja Leški FOTO: Leon Vidic
Andreja Leški FOTO: Leon Vidic
STA, M. U.
 13. 2. 2026 | 12:32
4:24
A+A-

Slovenska judoistka Andreja Leški je potrdila, da končuje športno pot. Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.

Pred mesecem dni dopolnila 29 let

Andreja Leški je nazadnje nastopila na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je v kategoriji do 63 kg osvojila zlato kolajno. Na evropskem prvenstvu je bila najboljša leta 2023 v Montpellieru, dve kolajni s prvenstva stare celine pa sta tudi bronasti. Tekmovalka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, ki ji v karieri edina manjka. Na svetovni prvenstvih v Budimpešti 2021 in Dohi 2023 je osvojila srebrni kolajni.

Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice. FOTO: Aleš Fevžer/oks
Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice. FOTO: Aleš Fevžer/oks

Leški se je s SP spogledovala že leta 2025, a nastop v zadnjem trenutku odpovedala, letos pa se je odločila, da se od juda in navijačev poslovi na največji domači tekmi.

Največji uspehi

- OI:
- 1. mesto, Pariz 2024

- SP:
- 2. mesto, Doha 2023
- 2. mesto, Budimpešta 2021

- EP:
- 1. mesto, Montpellier 2023
- 3. mesto, Zagreb 2024
- 3. mesto, Lizbona 2021

- ostali uspehi:
- 1. mesto, grand prix, Zagreb 2021
- 1. mesto, grand prix, Marakeš 2019
- 1. mesto, grand slam, Düsseldorf 2018
- 1. mesto, grand prix, Agadir 2018
- 2. mesto, grand slam, Astana 2024
- 2. mesto, grand slam, Taškent 2021
- 2. mesto, grand slam, Tel Aviv 2021
- 2. mesto, grand slam, Abu Dabi 2018
- 2. mesto, grand slam, Baku 2017
- 2. mesto. African Open, Tunis 2017
- 3. mesto, grand slam, Taškent 2024
- 3. mesto, grand slam, Ulan Bator 2023
- 3. mesto, grand slam, Baku 2022
- 3. mesto, grand slam, Abu Dabi 2021
- 3. mesto, masters, Doha 2021
- 3. mesto, grand slam, Düsseldorf 2019
- 3. mesto, grand slam, Pariz 2019
- 3. mesto, Oceania Open, Perth 2019
- 3. mesto, grand prix, Budimpešta 2018
- 3. mesto, grand prix, Taškent 2018
- 3. mesto, grand prix, Tbilisi 2017
- 3. mesto, European Open, Bukarešta 2017
- 3. mesto, grand prix, Taškent 2016
- 3. mesto, grand prix Ulan, Bator 2016

- uspehi v mlajših kategorijah:
- 3. mesto, mladinsko SP, Abu Dabi 2015
- 2. mesto, mladinsko EP, Malaga 2016
- 3. mesto, mladinsko EP, Bukarešta 2014
- 1. mesto, kadetsko SP (U18), Atene 2014
- 2. mesto, kadetsko SP (U18), Talin 2013

V svetovnem pokalu je Leški na zmagovalnem odru stala na 24 tekmah, štirikrat je ob tem poslušala tudi Prešernovo Zdravljico.

Več iz teme

Andreja Leškijudozlata kolajna
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
MALA PRINCESA

Priljubljena princ in princesa prvič pokazala hčerko

Brunejski princ Abdul Mateen in njegova žena Anisha, princesa hrvaškega rodu, sta v začetku meseca februarja postala starša.
13. 2. 2026 | 13:25
13:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEPRIMERNA PRAKSA

Škandal! Zdravnico urgentne službe ujeli med uživanjem kokaina

Na izredni zdravniški pregled pri specialistu medicine dela še ni bila napotena.
13. 2. 2026 | 13:13
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DAN ZALJUBLJENCEV

Zaljubljenost je biološki vihar

Zajame možgane, hormone, srce in celo prebavila; intenzivna povprečno traja od 12 do 18 mesecev.
13. 2. 2026 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
NE BO SE PREDAL

Optimistični Sašo Avsenik: Možganski trening namesto operacije (Suzy)

Zahvalil se je za podporo in pomiril tiste, ki jim je ob novici 'spodneslo tla' pod nogami.
13. 2. 2026 | 13:00
12:51
Novice  |  Slovenija
VOLILNE NAPOVEDI

Presenečenje? To Janšev Mahnič predlaga, če desnosredinska koalicija ne bo dobila večine

Kdo bo s kom in koliko časa?
13. 2. 2026 | 12:51
12:32
Šport  |  Športni trači
KONEC ŠPORTNE POTI

Slovenska olimpijska prvakinja potrdila: Konec je

Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice.
13. 2. 2026 | 12:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki