Toše Proeski včeraj s Slovenci, danes proti njim

Strnjeni format nogometne jeseni, ki je prinesel šest tekem v manj kot mesecu dni, je bil pravšnji za grajenje nogometne evforije, ki je oplazila tudi Slovenijo. Oktobrski dosežki še niso pozabljeni, po uspešnem nadaljevanju v Ljudskem vrtu pa danes ob 20.45 v Areni Toše Proeski čaka zadnje dejanje reprezentančnega leta. Nagrada za minulo delo je dejstvo, da ima Slovenija vse v svojih rokah, a v Skopju za potrditev drugega mesta potrebuje zmago. V nasprotnem primeru Boštjanu Cesarju in igralcem načrte še lahko prekrižajo Škoti, ki za zadnjo tekmo lige narodov premorejo več tekmovalnega motiva od Švicarjev, ki so svojo nalogo opravili brezhibno.

Pogled na lestvico skupine B1 je razveseljiv, Švicarji so edini točki oddali prav v Mariboru in jih imajo 13, sledi Slovenija z osmimi točkami, nato Škotska s točko manj, na dnu pa je Severna Makedonija brez točke in z le enim doseženim golom na petih tekmah. »Pred začetkom smo si zadali cilj, da obstanemo v skupini B, zdaj si želimo potrditi to drugo mesto in se boriti za preboj v višji razred. Nihče nam nič ni podaril in tudi v Skopju bo tako, Severna Makedonija je reprezentanca, ki je boljša, kot kažejo njeni rezultati. Vse bo odvisno od nas, če bomo pravi, se lahko veselimo zmage,« zagotavlja Cesar, ki kot igralec nikoli ni v Makedoniji igral proti državni reprezentanci, zato bo izkušnja tudi zanj nekaj posebnega.

Adamu Gnezdi Čerinu v Stožicah ni uspelo premagati Dimitrievskega, morda bo bolj uspešen v Skopju. FOTO: Voranc Vogel

Prva tekma v Stožicah je pokazala, da je v nogah Slovencev tokrat precej več individualne kakovosti, zanesejo se lahko na dobro delujoč igralni sistem, medtem ko se najboljši Makedonci – predvsem to velja za prvega zvezdnika Eljifa Elmasa – bolj osredotočajo na individualne akcije in preigravanja, ki ne prinašajo želenega rezultata. Slovenijo čaka drugačna tekma kot s Švico, ko so imeli žogo v nogah manj kot tretjino igralnega časa, pretekli pa so zavidljivih 118 kilometrov, je pokazala analiza strokovnega štaba. »Tako tekaško dobre tekme, kot smo jo odigrali v petek, se ne spomnim, bili smo na vrhunski ravni. Morda v klubih igralci res ne igrajo toliko, kot bi želeli, a so pred mesecem dni odigrali štiri tekme za reprezentanco, nato še nekaj minut v klubu in to že pomeni, da so v pravem ritmu,« je bil selektor zelo zadovoljen z energijo in pristopom proti favoritom.

Ob morebitni zmagi se bodo Slovenci lahko veselili zelo uspešne jeseni in nadaljevanja v dodatnih kvalifikacijah za elitni razred lige narodov. FOTO: Voranc Vogel

Zdaj ta vloga čaka Slovence, v preteklosti so s kontinuiranimi pritiski na nasprotnika že imeli nekaj težav, manj prostora bo za hitre protinapade, ki postajajo prepoznaven adut slovenske reprezentance, več bo prežanja na spodrsljaje tekmecev. Drugi polčas v Glasgowu in deloma tudi tretja četrtina tekme v Ljudskem vrtu sta pokazala, da slovenska zvezna vrsta lahko »skrije« žogo in tekmecem troši energijo. »Odigrati bomo morali 95 vrhunskih minut, maksimalno bojevitost in pristop želim od vseh, tudi od tistih, ki bodo vstopili v igro. Prostora za računice ni, gremo po tri točke in le to nas zanima,« je bil pred zadnjim preizkusom in nato nekoliko daljšim oddihom, ki bo prinesel čas za temeljito analizo opravljenega v prvem letu za selektorskim krmilom, odločen Cesar.

Slovensko obarvane tribune

V sicer hladnem Skopju se na velikem štadionu, ki nosi ime slovitega pevca in sprejme 33.000 gledalcev, Slovencem obeta dobra podpora s tribun. Ob čarterskem poletu za navijače je veliko podpornikov v Severno Makedonijo odpotovalo tudi v lastni režiji, na tribunah jih pričakujejo med 300 in 400. Veliko se jih je v mestu ogrevalo že v poznih popoldanskih urah in nato na slovenskem večeru v pivnici v središču mesta, kjer je za Slovence igrala skupina, ki je včasih spremljala Proeskega na koncertih. Kot pri igralcih tudi pri podpornikih s tribun bojazni, da bi za dobro predstavo na zadnji tekmi leta zmanjkalo energije, ni.