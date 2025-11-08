Slovenska smučarka ima slabe novice: Z veliko žalostjo sporočam .... (VIDEO)

Alpska smučarka Andreja Slokar si je v četrtek na treningu slaloma v Söldnu v Avstriji poškodovala desno koleno. Gre za hujšo poškodbo, zaradi katere bo prisiljena izpustiti celotno sezono z vrhuncem na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Slokar si je strgala križno vez in v petek opravila operativni poseg, so sporočili iz njene ekipe.

»Žal vam sporočamo slabo novico. Andreja Slokar si je v četrtek na treningu slaloma v avstrijskem Söldnu, poškodovala desno koleno. Isti dan je opravila pregled in magnetno resonanco na kliniki v Innsbrucku, kjer je doktor Christian Fink, ki ji je pred tremi leti operiral levo koleno, potrdil, da gre za strgano križno vez. Včeraj jo je operiral, tako, da je zanjo olimpijska sezona končana. Danes se bo vrnila v domačo oskrbo, čaka pa jo dolga rehabilitacija,« je nič kaj spodbudne vesti o zdravstvenem stanju Slokar sporočila tiskovna predstavnica Špela Pretnar.

Slokar je imela velike načrte v olimpijski sezoni. Z novim trenerjem Stefanom Costazzo in kondicijskim trenerjem Andreo Massijem, vodjem ekipe najuspešnejše slovenske smučarke Tine Maze, je merila na olimpijsko kolajno v paradni disciplini slalomu. Ajdovka je bila prav tako prva kandidatka za sodelovanje z vrhunsko smukačico Ilko Štuhec v ekipni kombinaciji, v kateri bi Slokar nastopila v slalomu, Štuhec pa v smuku.

»Ta pa zares boli. Z veliko žalostjo moram deliti novico, da sem si strgala sprednjo križno vez. Imela sem se zelo lepo, zdaj pa se želim vrniti in znova uživati. Očitno bomo morali spet narediti vse za povratek, kajne?« se je Slokar po vnovični hudi poškodbi kolena oglasila na Instagramu. Ob zapisu je pripela fotografijo, ko po operaciji leži nasmejana na bolniški postelji.

Pod zapis je dobila številne odzive podpore, med njimi od Mikaele Shiffrin ter drugih sotekmovalk Lare Colturi, Leone Popović, Emme Aicher, Katharine Liensberger, Nine O'Brien, Melanie Meillard, Kristin Lysdahl, Franziske Gritsch..., Slokar je zaželel vse najboljše in hitro okrevanje tudi moštveni kolega Miha Hrobat: »Maš to. Vrni se močnejša.«