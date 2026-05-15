Slovenski avtomobilski šport žaluje! Umrl je legenda Miro Gardelin

V 82. letu starosti je umrl Miro Gardelin, ena najvplivnejših oseb v slovenskem avtomobilskem športu zadnjih treh desetletij. Novico so na Facebooku potrdili člani njegove družine, ob tem pa se slovenski avtošportniki in ljubitelji hitrosti spominjajo njegovega neprecenljivega prispevka.

»Ilirskobistričan je bil 'oče' gorskohitrostne dirke v Ilirski Bistrici, ki jo je s somišljeniki organiziral leta 1995 in nato na cesti proti Šembijam spisal pravo dirkaško pravljico. Dirka je pridobivala na mednarodni odmevnosti, bila eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji in se leta 2007 uvrstila v evropsko prvenstvo. Čeprav je Gardelin pozneje odstopil od organizacije dirke, je bil še vedno nepogrešljiv gost dirke.Mirovi družini, vsem svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje,« so zapisali na facebook skupini Avtošport Slovenija.

Ob smrti legende so na družbenih omrežjih zgrmeli izrazi sožalja. »Naj mu bo lepo na drugi strani mavrice. Na tej pa bo živel naprej skozi delo, ki ga je pustil za seboj.«; »Miro počivaj v miru. V slovenskem avtomobilskem športu si pustil velik pečat.«; »Hvala Mirotu, da je postavil Ilirsko Bistrico na zemljevid Evrope v avtošportu.« Številni so izražali iskreno sožalje družini, svojcem in prijateljem.

Tisti, ki so ga poznali, se spominjajo njegovega nasmeha in spoštovanja do vseh, ki so mu rekli »gospod Miro«. Redki so pustili takšen pečat slovenskemu avtošportu.

Družini izrekamo iskreno sožalje tudi v našem uredništvu.