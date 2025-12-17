Navijaška skupina Green Dragons Ljubljana je objavila žalostno sporočilo. Tako so na omrežju sporočili: »Patryk, počivaj v miru!«, in se tako poslovila od še enega svojega člana.

To je sprožilo številne odzive, izraze sožalja in podporo iz navijaških ter športnih krogov. Člani in simpatizerji navijaške skupine so izražali žalost, spoštovanje in solidarnost ter se spominjali Patryka kot dela skupnosti, ki jo povezuje pripadnost, prijateljstvo in zvestoba klubu.

Podrobnosti o okoliščinah smrti njihovega člana niso javno delili, navijaška skupina NK Olimpije jih ne bo razkrivala.

Poročalo smo že, da so se navijači ljubljanske Olimpije pred časom morali posloviti od Nejca.