Slovenski nogometaš razkril, kakšne so plače: »V Celju imajo tudi 40.000 evrov na mesec«

Mladi vratar NK Brinje Grosuplje Jaka Zrnec velja za enega najobetavnejših slovenskih vratarjev. V pretekli sezoni je večkrat opozoril nase, zanimanje zanj pa naj bi prišlo tudi iz tujine in iz Ljudskega vrta. A se je odločil drugače; ostal je v okolju, kjer lahko igra in se razvija.

V RTV-podkastu Cirkus je pojasnil, zakaj ga večji klub ni premamil za vsako ceno. »Raje igram v NK Brinje kot sedim na klopi v Mariboru. Bolje je, da igraš za manjši denar, kot pa sediš. Tukaj je dobro okolje, ni pritiska, igralec se lahko razvija,« je dejal. Kot pravi, je pri 20 letih najpomembnejše igrati. »Pomembno je, da od 36 tekem odigraš vsaj 25, ne pa da imaš trikrat večjo plačo in 90 odstotkov časa gledaš s klopi.«

Nato je razkril še, kako velike so lahko razlike v nogometnih plačah. V drugi slovenski ligi naj bi bili pri Brinju pod povprečjem, medtem ko naj bi imeli nekateri klubi precej višje zneske. »Če gledaš NK Nafta, je imela tudi 3000 do 4000 evrov na mesec,« je povedal. Še večje razlike so po njegovih besedah v prvi ligi. »Lahko greš v NK Radomlje, kjer so plače 2000, 2500, mogoče do 3000 evrov. V Celju pa imajo tudi 40.000 evrov na mesec. Razlike so zelo velike.«

In tujina? Tam se številke hitro zavrtijo v povsem druge dimenzije. »V Angliji so tedenske plače, ne mesečne. V četrti angleški ligi lahko dobiš 1000 evrov na teden, v Premier ligi pa 400.000 na teden. V tujini se da živeti brez problema,« je še povedal 20-letni Zrnec za podkast Cirkus.