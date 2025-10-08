Slovenski nogometni klub zavit v črnino: Čuvaj nas od tam zgoraj in stiskaj pesti za nas

Galerija
Nogometni klub Dravinja je na družbenih omrežjih sporočil žalostno vest, ki je pretresla številne ljubitelje nogometa. Za vedno se je poslovil njihov dolgoletni nepogrešljivi obraz kluba in prostovoljec Sebastijan Tič – Tičko.
Sebastijan je bil srce in duša kluba. Svoj prosti čas je rad preživljal na stadionu, kjer je bil znan po neposrednih, a vedno hudomušnih pripombah, ki so nasmejale vse okrog njega. Pomagal je pri organizaciji članskih tekem, občasno pa je celo stopil v vlogo sodnika na prijateljskih obračunih.
Klub je na facebooku objavil ganljiv zapis (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):
»Bil je velik del nas, kot smo bili mi del njega,« so zapisali v klubu. Ob tem so se mu zahvalili za vse in mu poslali ganljivo sporočilo: »Čuvaj nas od tam zgoraj in še naprej stiskaj pesti za nas.«
Vsem njegovim svojcem in prijateljem izrekajo iskreno in globoko sožalje.