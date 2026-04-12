Slovenski olimpijec objavil video in priznal: »To je bil najbolj boleč trenutek v moji karieri!« (VIDEO)

Nekdanji slovenski paraolimpijec Darko Đurić je v pretresljivem zapisu na facebooku razgalil bolečino, ki jo je nosil po eni najbolj grenkih tekem svoje kariere. Zapisal je, da je bil prav nastop, objavljen v videu, »en najbolj bolečih trenutkov v moji športni karieri«, saj se je takrat zavedel, da paralimpijske medalje, o kateri je sanjal od prvega skoka v bazen, ne bo osvojil. Ob tem je priznal še, da ga je četrto mesto pahnilo v hud osebni in športni krč.

Đurić, rojen leta 1989 v Mariboru, je eden najprepoznavnejših slovenskih paraplavalcev. Slovenijo je zastopal na paralimpijskih igrah v Londonu 2012 in Riu 2016, v karieri pa postal dvakratni svetovni prvak. Na svetovnem prvenstvu v Montrealu leta 2013 je osvojil zlato na 50 metrov delfin in 100 metrov prosto ter srebro na 200 metrov prosto. Leta 2018 je v Dublinu postal še evropski prvak na 50 metrov prosto. A za medaljami in rekordi se skriva tudi temnejša plat vrhunskega športa. V iskreni izpovedi je zapisal: »Ko si četrti, si pač sam.« Dodal je, da je bilo razočaranje tako veliko, da je njegova realizacija treninga v naslednji sezoni padla na komaj deset odstotkov. Sam sebi je, kot je priznal, nadel celo naziv »kralj izgovorov«.

»Razočaranje je bilo tako veliko, da je bila moja realizacija treninga v naslednji sezoni nekje 10%. Bil sem kralj izgovorov. Ko bi moral na trening, me je bolelo vse, še kolena in gležnji. Kruto dejstvo pa je, da nihče, ne ljudje, ne svet in ne vesolje, ne čuti te bolečine. Nobody gives a damn shit about that. In ko si četrti, si pač sam. Po mnenju nekaterih sem bil zavožena investicija, novinarka na sprejemu me je odrinila, da je prišla do tistih z medaljami. Ljudje okoli mene pa so me tolažili, s "saj bo", "tako pač je", "moraš it naprej", "jah, jebi ga", itd, itd. In imeli so prav. Ne glede na to, koliko se s em strinjam in koliko si v svoji glavi mislim, da bi si zaslužil tisto medaljo, nimam je. In s tem moram živeti. Lahko bi ostal v tistem trenutku, se vdal in cel svet krivil za svoj neuspeh. Kar sem počel in mi je to prineslo titulo kralja izgovorov (to sem si nadel sam).«

Prav v tem pa je srž njegove zgodbe. Ko si je, kot je zapisal, iskreno priznal, da ni odplaval optimalne tekme in da odgovornost za neuspeh ni drugje, se je lahko vrnil. Preselil se je na Nizozemsko, znova postavil svetovni rekord na 50 metrov delfin, ki po njegovih navedbah velja še danes, nato pa avgusta 2018 postal še evropski prvak. Njegova izpoved zato ni le zapis o porazu, ampak o brutalno iskrenem obračunu s samim seboj. Darko Đurić je športno kariero končal leta 2020, danes pa deluje kot motivacijski govorec. Njegove besede zato udarijo še močneje: niso izrečene iz jeze trenutka, temveč iz izkušnje človeka, ki je padel, obstal in se nato pobral.