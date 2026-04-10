BOLEČA IZKUŠNJA

Slovenski olimpijec razkril, česa se na naslednji olimpijadi najbolj boji: »Upam, da bodo organizatorji poskrbeli za te nevarnosti«

Tudi na zadnji regati na morju pred Palmo de Mallorco je doživel bolečo izkušnjo.
»Bolečina je bila huda,« pravi Toni. FOTO: Matej Družnik

Maja ga čaka svetovno prvenstvo na Portugalskem, julija druga od treh testnih regat v Los Angelesu, poleti treningi po vsej Evropi, pozimi pa priprave v Dubaju. FOTO: Črt Piksi

FOTO: Osebni Arhiv

Vodišek na olimpijadi v Parizu. FOTO: Clement Mahoudeau Afp

FOTO: Osebni Arhiv

FOTO: JZS

STA, N. P.
 10. 4. 2026 | 11:48
Srebrni slovenski olimpijec iz Pariza 2024, koprski kajtar Toni Vodišek, je po uspešni rehabilitaciji poškodbe kolena začel intenzivne priprave na OI v Los Angelesu 2028. Tekmovalno polje v Kaliforniji je prvič testiral lani, v spominu pa mu je ostala predvsem boleča izkušnja s skatom oziroma morskim bičem, je povedal v pogovoru za STA. Petindvajsetletni Vodišek je prvo od treh testnih regat na olimpijskem poligonu v Long Beachu približno 30 kilometrov južno od središča Los Angelesa opravil lani. Na regati ni bilo najboljših tekmovalcev v najhitrejšem olimpijskem razredu, zato rezultat ni bil v ospredju.

»Na olimpijskem polju so razmere zelo podobne našim v Kopru. Zaliv je obkrožen z visokimi zgradbami, tako da je morje relativno mirno, brez valov. Tudi veter je podoben tistemu, ki piha na slovenski obali v spomladanskih mesecih, skrbi pa me dejstvo, da je morje tam zelo bogato z življenjem. V vodi plavajo tjulnji, morski psi, predvsem pa je ogromno morskih bičev, ki imajo na koncu repa strupeno bodico,« je po prireditvi jadralec leta Jadralske zveze Slovenije povedal Vodišek.

Maja ga čaka svetovno prvenstvo na Portugalskem, julija druga od treh testnih regat v Los Angelesu, poleti treningi po vsej Evropi, pozimi pa priprave v Dubaju. FOTO: Črt Piksi

»Naučili so nas, da moramo po morskem dnu hoditi čim bolj glasno, ustvarjati vibracije s cepetanjem ali drsanjem stopal, da splašimo živali. Težava je v tem, da moramo prehoditi vsaj 50 metrov, da pridemo do globine, ki nam omogoča start iz vode. Mene je sunek vetra prevrnil, lovil sem ravnotežje in stopil naravnost na morskega biča, ki me je pičil,« je dejal Vodišek. »Bolečina je bila huda, a so reševalci na plažah pripravljeni, saj imajo dnevno v povprečju deset takih primerov. Na določenih mestih imajo pripravljeno vrelo vodo, v katero namočiš prizadeto okončino, da se strup nevtralizira. Če pomislim, da bi se mi to zgodilo na olimpijskih igrah, mislim, da ni druge rešitve kot odstop. Upam, da bodo organizatorji do OI 2028 poskrbeli za te nevarnosti,« pravi slovenski olimpijec, ki je tudi na zadnji regati pred desetimi dnevi na morju pred Palmo de Mallorco doživel bolečo izkušnjo. 

Poletel po zraku in večkrat udaril ob površino

Pri hitrosti 40 vozlov oziroma več kot 70 kilometrov na uro je v morju zadel neznan predmet, ki ga je ustavil skoraj na mestu, tako da je Vodišek poletel po zraku in večkrat trdo udaril ob morsko površino. »Padec je bil hud in boleč, a na srečo brez posledic, sem pa moral naslednji dan ostati na obali in izgubil stik z najboljšimi. Po fizioterapijah v Kopru je zdaj mnogo bolje, tako da lahko v pospešenem ritmu nadaljujem priprave.«

FOTO: Osebni Arhiv

Maja ga čaka svetovno prvenstvo na Portugalskem, julija druga od treh testnih regat v Los Angelesu, poleti treningi po vsej Evropi, pozimi pa priprave v Dubaju. »Olimpijskim igram 2028 sem se posvetil z vso dušo in časom, predvsem pa z nasmehom na obrazu in pozitivnim razmišljanjem. Pozoren sem na vse vidike, saj želim biti prepričan vase, maksimalno samozavesten, da bom lahko znova razveselil domačo in slovensko javnost,« je pogovor za tiskovno agencijo sklenil Toni Vodišek.

