Umrl je Peter Semolič (59): Pri ogledu reli proge ga je zadela kap

Svet slovenskega avtomobilskega športa je pretresla žalostna novica. V 60. letu starosti je umrl Peter Semolič, ki je bil s svojo predanostjo reliju in nastopi na sovozniškem sedežu del slovenske reli scene. Njegova smrt je še toliko bolj pretresljiva, ker je prišla nenadoma, medtem ko je bil še vedno aktiven v avtomobilskem športu.

Žalostno vest so na družbenem omrežju Facebook sporočili pri Avtošportu Slovenija (AŠSLO), kjer so se pokojnemu sovozniku poklonili in njegovim svojcem izrekli sožalje. Semoliča so številni poznali predvsem po nastopih v legendarnem fičku, v katerem je sedel na desnem sedežu ob Bojanu Mihevcu. Skupaj sta lani dosegla tudi pomemben uspeh, saj sta postala državna prvaka v reliju med starodobniki.

Semoličeva smrt je še posebej pretresljiva zaradi okoliščin, v katerih se je zgodila. Po ogledu proge za reli v Novi Gorici ga je zadela kap. Čeprav so ga po dogodku uspešno oživljali, je včeraj žal preminil.

Sovozniško kariero začel leta 2022

Semolič je svojo sovozniško pot začel leta 2022, ko je sedel na desni sedež škode fabie ob Janku Lozeju. Dve leti pozneje se je pridružil Bojanu Mihevcu, s katerim sta nastopala v rdeči zastavi 850, bolj znani kot fičko. Značilni starodobnik je postal njun zaščitni znak, njuno sodelovanje pa je kmalu obrodilo sadove.

Vrhunec njunega skupnega tekmovanja je bila lanska sezona, v kateri sta osvojila naslov državnih prvakov v reliju med starodobniki. S tem sta se vpisala med uspešne posadke slovenskega avtomobilskega športa.

Od Petra Semoliča se poslavljajo tudi v Idriji

Ob žalostni novici so se oglasili tudi člani organizacijske ekipe Rally Idrija, ki so poudarili, kako pomemben je bil Semolič za slovensko reli skupnost. V čustvenem zapisu so se od njega poslovili z besedami: »Zapustil nas je nepogrešljiv del slovenske reli družine, izjemen sovoznik in prijatelj Peter Semolič.« Ob tem so se mu zahvalili za nepozabne trenutke, strast in srčnost, s katerimi je zaznamoval tudi njihov reli. Njegovi družini in vsem bližnjim so izrekli iskreno sožalje, zapis pa sklenili z ganljivim sporočilom: »Počivaj v miru na nebeških hitrostnih preizkušnjah.«

Pod objavo se vrstijo sožalna sporočila

Novica o Semoličevi smrti je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive. Pod objavo AŠSLO so se zvrstila sožalna sporočila, v katerih se prijatelji, znanci in ljubitelji avtomobilskega športa poslavljajo od pokojnega sovoznika. Pri AŠSLO so ob žalostni novici zapisali: »Petrovi družini, svojcem in vsem prijateljem izrekamo iskreno sožalje.«

Njegov odhod je globoko zaznamoval slovensko reli skupnost, v kateri se ga bodo spominjali predvsem po njegovi predanosti avtomobilskemu športu, uspehih na sovozniškem sedežu in prijateljstvu, ki ga je spletel na dirkah.