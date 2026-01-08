  • Delo d.o.o.
HOKEJ

Slovenski reprezentant Jan Drozg pogreša le domačo lovoriko

Jan Drozg med aduti Olimpije v ICEHL. Veseli se tudi boja v finalu DP.
Jan Drozg je med udarnimi slovenskimi risi. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
Jan Drozg je med udarnimi slovenskimi risi. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
Siniša Uroševič
 8. 1. 2026 | 08:02
1:55
A+A-

Januar običajno v klubskih hokejskih krogih prinaša že povečano napetost lova za vizumi končnice. Slovenski prostor je po tej plati poseben, saj se bo domači finale začel že prihodnji teden, nato pa bodo Ljubljančani in Jeseničani nadaljevali vsak v svojem tekmovanju. Prvi v ugledni ICEHL, kjer zdaj napadajo končnico tudi s povratnikom Janom Drozgom.

Omenjeni napadalec prihaja iz mariborske hokejske šole, sicer pa je eden redkih slovenskih hokejistov z izkušnjami iz KHL, razširjene ruske lige z izjemnim ugledom v hokejskem svetu. Zaradi mednarodnih sankcij do Ruske federacije pa številni prestopi iz KHL po Evropi niso bili dovoljeni. Med tistimi redkimi tekmovanji, v katerih so ohranili odprta vrata za akterje iz omenjenega prostora, pa je prav ICEHL.

Konkurenco v ICEHL je že dodobra spoznal, obenem ugotavlja, da še ni igral proti zasedbi prvakov iz Salzburga, pri katerih bo Olimpija gostovala v jutrišnjem, petkovem večeru. »Zagotovo bo zanimivo, a naše moštvo jih je v tej sezoni že dvakrat premagalo. Sicer pa spoznavam, da obstajajo vidne razlike med moštvi iz zgornjega kakovostnega razreda ICEHL ter tistimi z dna,« je strnil vtise 26-letni hokejist.

Toda še pred odločilnimi boji za izhodišče pred tako želeno uvrstitvijo v končnico ICEHL je pred Drozgom in soigralci domači finale z Jesenicami. Tokrat bo ta izjemoma že sredi sezone, termini prvih treh tekem v seriji na tri zmage so v prihodnjem tednu torek, četrtek in sobota. »Z izjemo dveh lovorik pri mlajših selekcijah nimam naslova državnega prvaka, zato sem zelo motiviran tudi za ta domači finale,« je še dejal slovenski reprezentant. 

