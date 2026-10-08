Slovenski strokovnjak o Pogačarju: »Nikoli ga ne bi predstavil kot nekoga, ki ima izjemen talent ...«

Ko govorimo o Tadeju Pogačarju, se hitro pojavijo besede talent, dar in izjemnost. Športni psiholog prof. dr. Matej Tušak pa opozarja, da je pogled na vrhunskega slovenskega kolesarja precej bolj kompleksen. V podkastu Onaplus je poudaril, da sam talent za doseganje največjih športnih uspehov še zdaleč ni dovolj. Veliko pomembnejše so delovne navade, potrpežljivost, disciplina in predvsem vztrajnost. »Eksplicitno njega ne bi predstavil kot nekoga, ki je izjemen talent. On bistveno bolj dokazuje, da je delo tisto, ki prinese rezultate,« je dejal Tušak.

Zakaj Tadej Pogačar ni bil vedno korak pred vsemi. FOTO: Delo Podcast

Prav na najvišji ravni se po njegovih besedah pokaže tudi voljna komponenta, torej koliko je športnik pripravljen potegniti iz sebe takrat, ko postane najtežje. Vrhunski rezultat tako ni le posledica naravnih sposobnosti, ampak dolgotrajnega procesa, v katerem mora športnik vztrajati tudi takrat, ko ni lahko, prijetno ali motivacijsko. Pogačar je po tej razlagi predvsem primer športnika, ki je svoje sposobnosti nadgradil z izjemnim delom. Njegovi uspehi zato niso zgodba o nekom, ki mu je bilo vse položeno v zibelko, ampak o športniku, ki svojo kakovost nenehno gradi. In prav v tem Tušak vidi eno ključnih razlik med dobrimi in zares vrhunskimi športniki.

Vrhunski um se gradi enako kot telo

V tokratnem podkastu Onaplus sta bila gosta tudi Uroš Buh, novinar, glasbenik in poznavalec kolesarskega sveta, ter prof. dr. Matej Tušak, psiholog in psihoterapevt, ki že vrsto let sodeluje z vrhunskimi športniki. Tušak je v svoji karieri sodeloval tudi z velikimi imeni slovenskega kolesarstva, zato dobro pozna psihološko ozadje uspeha na najvišji ravni. Njegovo delo se pogosto vrti okoli vprašanja, kako športniku pomagati, da v odločilnih trenutkih iz sebe izvleče maksimum. Prav tu pridejo v ospredje potrpežljivost, samodisciplina in sposobnost prenašanja napora. Talent lahko odpre vrata, ne more pa sam zagotoviti, da bo športnik skozi njih tudi stopil. Za to so potrebni leta treningov, ponavljanja, odpovedovanja in vztrajanja. Pogačar je po Tušakovem mnenju dober primer športnika, pri katerem rezultatov ne gre razlagati zgolj z nadarjenostjo. Njegova moč se skriva tudi v tem, da zna nadaljevati, ko postane najtežje, in da iz sebe vedno znova izvleče še nekaj več. Prav ta misel je lahko eden najzanimivejših poudarkov pogovora: vrhunski športnik se ne rodi dokončan, ampak se skozi delo, disciplino in vztrajnost šele zgradi.