Slovenski zvezdnik pod hudim udarom! »Šeško deluje kot nekdo, ki se je šele pred kratkim priključil iz mladinske ekipe«

Prepričljivo najdražji slovenski nogometaš v zgodovini in peti največji prestop poleti 2025 v angleški premier ligi. Tako zelo je Manchester United verjel v 22-letnega slovenskega reprezentančnega napadalca Benjamina Šeška, ko je za njega odštel 76,5 milijona evrov plus bonuse, ki se lahko povzpnejo še za šest ali sedem milijonov.

V Anglijo je prišel za gore milijonov, a ni pokazal prav nič ...

Na začetku leta 2026 je z veliko mero gotovosti mogoče reči, da je Šeško popolnoma odpovedal, lahko bi rekli celo povsem razočaral v dosedanjih nastopih v dresu Manchester Uniteda. Za zdaj je Šeško dosegel le dva zadetka in imel eno podajo na 17 nastopih, zadnjega 4. oktobra ob zmagi proti Sunderlandu z 2:0. Štiri kola med 24. novembrom in 8. decembrom slovenski osrednji napadalec ni igral zaradi poškodbe kolena, vrnil pa se je 15. decembra v spektakularnem remiju 4:4 proti Bournemouthu, ko je vstopil ob koncu tekme, a tudi takrat ni naredil nič konkretnega, enako ne v poznejših nastopih, vključno s prvim v letu 2026, v remiju 1:1 z Leedsom. Preprosto, Šeško je povsem izven forme, kritike pa dežujejo z vseh strani in so za igralčeva ušesa zelo neprijetne, navajajo Sportske novosti.

Benjamin Šeško ima vsekakor fizično moč, tehnično znanje, ampak to je Premier League, kjer nihče ne more biti prepričan, da mu bo uspelo.

Tako analitik Sky Sportsa in sloviti branilec Manchester Uniteda Gary Neville trdi, »da Šeško z doslej prikazanim na igrišču krepko zaostaja za drugimi dragimi poletnimi okrepitvami v premier ligi«, medtem ko je nekdanji angleški reprezentančni napadalec Robbie Fowler še ostrejši, ko pravi, »da Slovenec trenutno ne deluje kot članski igralec, temveč kot nekdo, ki se je šele pred kratkim priključil iz mladinske ekipe«. Fowler je to sicer nekoliko omilil z besedami, »da ne dvomi o njegovih sposobnostih in kakovosti«, vendar je jasno, da se Šeškovo prilagajanje na Manchester United in zahteve najmočnejše lige na svetu odvija težje in počasneje od pričakovanj.

V Anglijo je prišel za gore milijonov, a ni pokazal prav nič, so kritični do Slovenca v Veliki Britaniji.

Slovencu gre v prid, da njegov pravi igralski razcvet verjetno šele prihaja, toda Manchester United je klub, ki ne more nikogar predolgo čakati, še posebej ob frustraciji zaradi suše lovorik in obupne minule sezone.