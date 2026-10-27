Slovenski zvezdnik prvo ime uvodnega tedna sezone lige NBA: prvi čez 50 točk, toda Luka zmore še več

Deveto sezono v ligi NBA je Luka Dončić začel s sprehodom skozi zahodno konferenco. Že v prvem tednu je dobil novega rivala, pred domačim pragom postavil stvari na svoje mesto in v strelskem obračunu v domovanju mormonov z 52 točkami najavil, da se sezona zdaj začenja zares. Tri zmage za uvod v sezono so dobra napoved za novo strelsko krono in uspešno leto Los Angeles Lakers, žal pa ne bodo pretirano vplivale na Lukove možnosti, da postane MVP. Sooča se s težavo, s katero ima največ izkušenj LeBron James, rešitve pa ni.

Pred prvim skokom za žogo novega košarkarskega leta pod žarometi NBA liga pogosto preverja utrip in pričakovanja vodilnih kadrov v ekipah z anonimnimi anketami. Nekoliko neopažena je ostala anketa med generalnimi menedžerji, ki med petimi (!) košarkarji, ki imajo po njihovem mnenju možnost za naziv MVP v novi sezoni, za Dončića niso našli prostora. Luka vselej poudarja, da se s postranskimi stvarmi ne ukvarja in da ga zanimajo le zmage, toda naziv najkoristnejšega igralca najboljše lige sveta res ni postranska lovorika. Pokazala naj bi, kdo je korak nad konkurenco.

Luka Dončić je v zadnji četrtini s tremi zaporednimi trojkami dokončno strl odpor žilavih domačinov. FOTO: Rob Gray/Reuters

»Kaj sploh pomeni MVP? Je to tisti, ki najbolj pripomore k zmagam svojega moštva? Če bi jo podeljevali najboljšemu igralcu v ligi, bi jih LeBron James v svoji vitrini imel 15,« niti Austin Reaves ne ve, kako naj bi izgledala pot do uspeha. Dončić je odgovoril na svoj način, po treh tekmah ima na računu že 103 točke, 22 skokov in 24 asistenc, ob lepem metu iz igre (46 odstotkov za dve, 39,5 za tri, 88 prosti meti) in ob dejstvu, da je zadnjo četrtino prve tekme presedel na klopi. Predvsem pa ima za pasom tri zmage, ki naj bi bile glavno merilo pri izbiri, kdo je izstopajoči posameznik v ligi.

Naveličanost ali neobčutljivost na veličino je težava, s katero se še vedno spopada LeBron James in ki ni zaobšla niti slovenskega mojstra z žogo. »Luka navduši s čudovitimi potezami, a ljudje pogledajo njegovo statistiko in si mislijo 'aha, imel je 35 točk, to naredi vsak dan'. Se sploh zavedajo, kako težko je to?« se je spraševal Reaves in nekoliko posmehljivo dodal: »Rad bi videl vse te menedžerje, kdo bi zavrnil možnost, da ga dobi v svoje moštvo. To pove dovolj.«

Drugi bi nagrado osvojili brez konkurence

Posamične nagrade v širši sliki nimajo osrednjega mesta, pomembno je moštvo in Luku v prid lahko štejemo, da svoje statistike nikoli ne postavlja na prvo mesto. Kljub temu je šel diskurz tako daleč, da mu je ob stran stopilo nekaj velikih košarkarskih imen, ki niso njegovi naravni zavezniki.

»Prav nič ne more storiti, da bi osvojil nagrado, a to ni kritika njegove igre. Če bo njegovo moštvo drugo ali tretje, to ne bo nikogar presenetilo, saj je Luka Dončić. Če bi kdo drug s takšnimi številkami končal sezono, bi z velikansko prednostjo postal MVP, bil bi povsem brez konkurence,« se čudi Draymond Green. »Zato sem ga primerjal z LeBronom Jamesom. Kolikokrat je bil MVP, štirikrat? Dajte no, vsaj desetkrat je zagotovo bil najboljši v ligi. Ljudje se naveličajo veličine,« je še dodal Green, ki veličino Stephena Curryja od blizu spremlja že več kot desetletje in ve, o čem govori.

Osem trojk za skupno 52 točk je proti Utahu prispeval Dončić. FOTO: Rob Gray/Reuters

Dončić lahko le nadaljuje s predstavami iz prvega tedna in novinarje prisili, da ga uvrstijo na prvo mesto glasovnic. Pred sredino tekmo s Portlandom (4.00) in četrtkovim drugim mestnim derbijem z LA Clippers (3.30) je že pri povprečju več kot 34 točk, sedmih skokov in osmih asistenc na tekmo. »Ne vem, kaj še lahko naredi, a če bomo na tretjem mestu in bo igral na ta način, mora imeti možnost, da zmaga,« dodaja Reaves. Z igro, kot jo je pokazal ob zmagi nad Utahom (132:123, 29 točk) bo breme na Dončićevih ramenih lažje, možnosti Jezernikov za podvig pa veliko večje.