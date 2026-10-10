Slovensko olimpijko premagale solze: »Prišel je ta trenutek ...« (VIDEO)

Slovenska deskarka Gloria Kotnik je na Brdu pri Kranju poskrbela za eno najbolj čustvenih športnih novic dneva. 37-letna olimpijka je namreč sporočila, da bo prihajajoča sezona svetovnega pokala njena zadnja v karieri. Novico je razkrila s solzami v očeh in s cmokom v grlu, saj se poslavlja od športa, ki je zaznamoval velik del njenega življenja. »Pustila bom vse na tekmovališčih, kar lahko. To bo sezona hvaležnosti za vse, kar mi je šport dal, in za to, v kakšno osebnost me je oblikoval,« je povedala. Kotnikova je priznala, da je počasi napočil čas, da več energije nameni tudi življenju zunaj tekmovalnega deskanja.

Njena kariera je bila polna vzponov, padcev, poškodb in velikih vrnitev. Posebej pomembna prelomnica je prišla v začetku leta 2021, ko je rodila sina. Kmalu zatem se je ekspresno vrnila na sneg in že na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 osvojila bronasto kolajno v paralelnem veleslalomu. Prav ta uspeh je postal vrhunec njene bogate športne poti. Njena zgodba je tako še enkrat pokazala, koliko vztrajnosti in notranje moči je zahtevala njena dolgoletna kariera.

Zadnja sezona bo prežeta s hvaležnostjo

Kotnikova je v svetovnem pokalu nanizala več odmevnih rezultatov, med katerimi posebej izstopa zmaga v paralelnem veleslalomu decembra 2022 v Cortini d'Ampezzo. Na stopničke se je povzpela tudi leta 2024 v Winterbergu, kjer je v paralelnem ekipnem slalomu osvojila drugo mesto. Skupno je v svetovnem pokalu zbrala devet posamičnih uvrstitev med najboljšo peterico. Nastopila je tudi na več olimpijskih igrah in si skozi leta nabirala izkušnje na največjih tekmovanjih. Na zadnjih igrah v Livignu je paralelni veleslalom končala na 17. mestu. Pred tem je bila leta 2018 v Južni Koreji 15., v Sočiju leta 2014 pa 23. v paralelnem slalomu in 24. v paralelnem veleslalomu. Na svojih prvih olimpijskih igrah v Kanadi je zasedla 27. mesto v paralelnem veleslalomu. Tokratna novinarska konferenca pa je pokazala še eno, zelo osebno plat športnice. Solze, ki jih je večji del dogodka skušala zadrževati, so jo proti koncu vendarle premagale. Pred njo je zdaj še zadnja sezona, v kateri želi pustiti vse na snegu in se od tekmovalnega športa posloviti tako, kot si sama želi.