Slovensko plavanje pretresla žalostna novica! Umrl nekdanji olimpijec Matjaž, star je bil komaj 56 let

Vest o njegovi smrti je včeraj objavila Plavalna zveza Slovenije. Matjaž Koželj, rojen leta 1970 v Mariboru, je največji mednarodni uspeh dosegel leta 1989 na evropskem prvenstvu v Bonnu, kjer je v disciplini 200 metrov delfin osvojil bronasto medaljo. Dve leti pozneje je sledil še en pomemben mejnik v njegovi karieri. Leta 1992 je na olimpijskih igrah v Barceloni nastopil za samostojno Slovenijo, in sicer na 100 in 200 metrov delfin. Na 200-metrski razdalji je zasedel 19. mesto, navaja Plavalna zveza Slovenije.

Koželj je bil pomemben del zgodovine Plavalnega kluba Branik Maribor, kjer ga danes uvrščajo med šest svojih olimpijcev. V klubu je pustil pomemben pečat, leta 1991 pa je prejel tudi priznanje športnik Maribora.

Po športni karieri je študiral fiziko v ZDA

Njegova življenjska pot se po koncu vrhunske športne kariere ni ustavila pri plavanju. Koželj je študiral v Združenih državah Amerike in leta 1994 na kalifornijski univerzi UCLA v Los Angelesu zaključil študij fizike. V ZDA je nato nekaj časa tudi živel, pozneje pa se je posvetil poslovnemu in finančnemu svetu.

Njegova športna zapuščina je kljub temu ostala tesno povezana z mariborskim plavanjem. Kot poudarja Plavalna zveza Slovenije, je bil eden najuspešnejših članov Branika in eden od športnikov, ki so pomembno zaznamovali zgodovino kluba. Ob njegovi smrti so se pri Plavalni zvezi Slovenije poklonili njegovemu spominu in izrazili iskreno sožalje njegovi družini, bližnjim, prijateljem ter vsem članom Plavalnega kluba Branik Maribor.

Za seboj je tako pustil kariero, v kateri je združil evropsko medaljo, olimpijski nastop v dresu mlade slovenske države in pomembno mesto v zgodovini slovenskega oziroma mariborskega plavanja. Umrl je pri komaj 56 letih.