Slovensko smučanje žaluje, poslovil se je Aleš Guček

Smučarska zveza Slovenije je sporočila žalostno novico. Poslovil se je Aleš Guček, velik prijatelj smučarskega športa, dolgoletni član Smučarske zveze Slovenije in predsednik Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. Njegov odhod je pustil praznino, ki jo bodo čutili številni. Ne le zaradi funkcij, ki jih je opravljal, temveč zaradi človeka, ki je v smučanje verjel z vsem srcem in pogledom, usmerjenim v prihodnost.

Aleš Guček. FOTO: Sloski.si

Kot so zapisali pri omenjeni zvezi, je Guček smučanje razumel široko in celostno. Kot smučarski učitelj, proučevalec zgodovine smučanja, avtor številnih knjig in arhitekt je v njem videl več kot šport - videl je gibanje, kulturo, prostor in vrednoto.

»Njegove misli so segale dlje od trenutka, njegove ideje pa bodo živele še dolgo po njem. Pogrešali bomo njegov prepoznavni nasmeh, nalezljivo dobro voljo in bogato znanje, ki ga je nesebično delil z mlajšimi generacijami učiteljev in trenerjev smučanja. Aleš, hvala za prijateljstvo, navdih in vizijo. Smučarski svet te bo za vedno globoko pogrešal.«

Smučanje je bil njegov konjiček od mladih let. Smučati je začel pri treh letih in prvič tekmoval pri devetih, ko se je včlanil v Smučarski klub Enotnost v Ljubljani. Z 19 leti je prenehal tekmovati. Od leta 1966 do 1979 je bil demonstrator, vodja demonstratorske vrste pa od leta 1968 do 1975. Od leta 1972 do 1974 je bil predsednik Zbora vaditeljev, učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije ter član predsedstva Smučarske zveze Slovenije.

Na področju poučevanja smučanja je leta 1969 v šolo smučanja uvedel tehniko krožnega gibanja kolen, osnove alpske tekmovalne tehnike, postavil kriterije s faktorji od ena do tri glede na zahtevnost smučarskih prvin na izpitih za učitelje smučanja in uvedel izpit iz slaloma. V učni načrt šole smučanja je vključil osnove teka na smučeh in smučarskih skokov.

Je avtor številnih monografij, almanahov in priročnikov o smučanju. Bil je tudi pobudnik ustanovitve slovenskega smučarskega muzeja ter soavtor programa muzeja v Nordijskem centru Planica, za katerega je zbral številne eksponate. Je bil tudi avtor prve faze smučarskega muzeja Elan.