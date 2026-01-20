  • Delo d.o.o.
SLOVO

Slovensko smučanje žaluje, poslovil se je Aleš Guček

Bil je smučarski učitelj, proučevalec zgodovine smučanja, avtor številnih knjig in arhitekt.
FOTO: Diy13 Getty Images
FOTO: Diy13 Getty Images
S. U.
 20. 1. 2026 | 08:55
 20. 1. 2026 | 10:14
A+A-

Smučarska zveza Slovenije je sporočila žalostno novico. Poslovil se je Aleš Guček, velik prijatelj smučarskega športa, dolgoletni član Smučarske zveze Slovenije in predsednik Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. Njegov odhod je pustil praznino, ki jo bodo čutili številni. Ne le zaradi funkcij, ki jih je opravljal, temveč zaradi človeka, ki je v smučanje verjel z vsem srcem in pogledom, usmerjenim v prihodnost.

Aleš Guček. FOTO: Sloski.si
Aleš Guček. FOTO: Sloski.si

Kot so zapisali pri omenjeni zvezi, je Guček smučanje razumel široko in celostno. Kot smučarski učitelj, proučevalec zgodovine smučanja, avtor številnih knjig in arhitekt je v njem videl več kot šport - videl je gibanje, kulturo, prostor in vrednoto.

»Njegove misli so segale dlje od trenutka, njegove ideje pa bodo živele še dolgo po njem. Pogrešali bomo njegov prepoznavni nasmeh, nalezljivo dobro voljo in bogato znanje, ki ga je nesebično delil z mlajšimi generacijami učiteljev in trenerjev smučanja. Aleš, hvala za prijateljstvo, navdih in vizijo. Smučarski svet te bo za vedno globoko pogrešal.«

Smučanje je bil njegov konjiček od mladih let. Smučati je začel pri treh letih in prvič tekmoval pri devetih, ko se je včlanil v Smučarski klub Enotnost v Ljubljani. Z 19 leti je prenehal tekmovati. Od leta 1966 do 1979 je bil demonstrator, vodja demonstratorske vrste pa od leta 1968 do 1975. Od leta 1972 do 1974 je bil predsednik Zbora vaditeljev, učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije ter član predsedstva Smučarske zveze Slovenije.

Na področju poučevanja smučanja je leta 1969 v šolo smučanja uvedel tehniko krožnega gibanja kolen, osnove alpske tekmovalne tehnike, postavil kriterije s faktorji od ena do tri glede na zahtevnost smučarskih prvin na izpitih za učitelje smučanja in uvedel izpit iz slaloma. V učni načrt šole smučanja je vključil osnove teka na smučeh in smučarskih skokov.

Je avtor številnih monografij, almanahov in priročnikov o smučanju. Bil je tudi pobudnik ustanovitve slovenskega smučarskega muzeja ter soavtor programa muzeja v Nordijskem centru Planica, za katerega je zbral številne eksponate. Je bil tudi avtor prve faze smučarskega muzeja Elan.

Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
