Slovenija žaluje, umrl je nekdanji športni as Ivan Ive

Slovensko ragbi skupnost je pretresla vest, da se je v 70. letu starosti poslovil Ivan Ive Gorjup. Bil je mnogo več kot le športnik; bil je umetnik, nekdanji dolgoletni steber prve ekipe RK Ljubljana (takratnega Koloysa) in reprezentant najprej Jugoslavije, potem pa tudi Slovenije. Njegova športna pot je bila bogata in mednarodno priznana. Kot so izpostavili pri Rugby zvezi Slovenije, je Gorjup za reprezentanco nekdanje Jugoslavije prvič nastopil 30. novembra 1980 v Kardeljevem (današnje Ploče) na tekmi proti Zahodni Nemčiji. Skupno je v dresu Jugoslavije zbral šest nastopov, svojo pripadnost domovini pa je kasneje potrdil tudi s tremi nastopi za slovensko izbrano vrsto.

Umetnik, ki jim je dal ime

Morda najdragocenejša dediščina, ki jo Ive zapušča slovenskemu ragbiju, pa ni povezana le z goli in taktičnimi zamislimi. Ive Gorjup je bil namreč avtor logotipa Rugby zveze Slovenije – encijana. Zveza je v svojem zapisu obudila spomin na začetke te prepoznavne podobe: »Njegova idejna zasnova sega v čas pred prvo tekmo slovenske reprezentance, ko so se igralci na pot odpravili z belimi kravatami, na katere je narisal encijan.«

Prav po zaslugi njegove ustvarjalnosti in umetniške žilice slovenski ragbisti danes ponosno nosijo vzdevek Encijani. Kot so zapisali v slovesu, so prav zaradi njega danes prepoznavni pod tem imenom, ki združuje trdoživost gorske rože in borbenost na igrišču. Objava se zaključuje s preprostim, a globokim poklonom človeku, ki je slovenski ragbi oblikoval vse od začetka: »Počivaj v miru, Ive.« Njegov prispevek bo živel naprej z vsako tekmo, ko bodo slovenski igralci na prsih nosili njegov encijan.