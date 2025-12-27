  • Delo d.o.o.
KONEC KARIERE

Slovo tekmice Nike Prevc

Katharina Schmid je napovedala konec kariere po sezoni 2025/26.
Katharina Schmid FOTO: Tt News Agency Via Reuters
Katharina Schmid FOTO: Tt News Agency Via Reuters
STA
 27. 12. 2025 | 21:54
1:31
A+A-

Nemška smučarska skakalka Katharina Schmid je na novinarski konferenci nemške smučarske zveze napovedala konec kariere po sezoni 2025/26, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. »Odločila sem se končati kariero po tej sezoni. Zelo sem hvaležna, da sem lahko odraščala s tem športom in ga pomagala razvijati,« je dejala dan pred začetkom moške turneje štirih skakalnic. Ženska turneja naj bi zaživela decembra prihodnje leto, a tudi to ne bo spremenilo njene odločitve. »Ogromno sem doživela in izkusila. Del ekipe sem od svojega 15. leta,« je dodala 29-letna tekmovalka, rojena s priimkom Althaus.

Ta velja za eno najuspešnejših skakalk v zgodovini s sedmimi svetovnimi naslovi in dvema srebrnima olimpijskima kolajnama. Olimpijsko zbirko bo poskusila obogatiti na bližnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo, konec sezone pa bi kaj lahko na Norveškem in v Planici dosegla še en svoj cilj - preskočiti mejo 200 metrov. Tekmovalka, ki se neutrudno bori tudi za enakost spolov, je bila nazadnje na stopničkah v svetovnem pokalu pred šestimi dnevi v Engelbergu, kjer je slavila Slovenka Nika Prevc, druga v razvrstitvi svetovnega pokala in dvakratna zaporedna zmagovalka prihajajoče turneje dveh večerov, zdajšnje različice ženske novoletne turneje.

