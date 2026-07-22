Mlad nogometaš nenadoma umrl med tekom, klub v šoku (FOTO)

Nogometni svet žaluje za nekdanjim članom mladinske akademije portugalskega velikana FC Porto. Usalifa »Ussa« Jos Indi je nenadoma umrl v ponedeljek, 20. julija, ko se je sam odpravil na tek. Star je bil komaj 26 let.

Nesrečni vezist je med tekom v kraju Armil na Portugalskem obležal nezavesten na cesti. Mimoidoči je okoli devete ure zvečer opazil, da se je nogometaš zgrudil, in takoj poklical pomoč. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in poskusom oživljanja so lahko na kraju le še potrdili njegovo smrt. Pristojni organi ne sumijo kaznivega dejanja in domnevajo, da je šlo za srčni zastoj, natančen vzrok pa bo pokazala obdukcija. Ker pri sebi ni imel osebnih dokumentov, so njegovo identiteto potrdili šele naslednje jutro.

Indi, ki se je rodil v Gvineji Bissau ter imel dvojno gvinejsko in portugalsko državljanstvo, je v karieri nosil drese številnih portugalskih klubov. Zadnji del svoje poti je preživel v Estoniji pri klubu Harju JK, s katerim se je po seriji poškodb sporazumno razšel pretekli mesec in se vrnil na Portugalsko.

Iz estonskega kluba so se od svojega nekdanjega igralca poslovili z izbranimi besedami ter ga opisali kot izjemno prijazno in toplo osebo, ki je bila s svojo predanostjo na igrišču in izjemnim delovnim elanom vzor celotni ekipi. S sožalji so se odzvali tudi drugi njegovi nekdanji klubi, ki so poudarili predvsem njegovo skromnost in predanost športu.