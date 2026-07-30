Smučarski zvezdnik zamenjal opremo, menjal bo še plenice

Norveški smučarski zvezdnik Henrik Kristoffersen ima tudi po sezoni obilo razlogov za dobro voljo. Z ženo Tonje sta se namreč pred dnevi (25. julija) razveselila rojstva drugega otroka. Družina, ki že več let živi v Salzburgu, se je povečala za deklico Linneo.

Veselo novico je 32-letnik iz Rælingena razkril na družbenem omrežju Instagram. Ob seriji družinskih fotografij je specialist za slalom in veleslalom zapisal: »Mala sestrica je končno tukaj. Dobrodošla doma, naše malo dekle.« Na fotografijah sta med drugim ob drobnih stopalih vidni tudi ganljivo prvo srečanje triletnega bratca Emila z Linneo ter Henrik, ki z obema otrokoma zapušča porodnišnico. Zakonca sta se drugega otroka razveselila leto dni po lanski poroki v Salzburgu.

V minuli zimi si je sicer Kristoffersen največji uspeh prismučal z bronasto kolajno v slalomu na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, v svetovnem pokalu pa ni povsem dosegel rezultatov, ki si jih je želel. Edino zmago je slavil na svoji priljubljeni tekmi – nočnem slalomu v Schladmingu, v skupni razvrstitvi pa je sezono končal na še vedno visokem petem mestu.

V novo zimo bo vstopil tudi z veliko spremembo pri opremi. Po koncu sodelovanja z znamko Van Deer, ki jo je ustanovil nekdanji avstrijski šampion Marcel Hirscher, se je namreč preselil k proizvajalcu smuči Head. Norveški zvezdnik se bo tako v lov na naslednje zmage podal z novo opremo, medtem ko bo doma užival v novi vlogi očeta dveh otrok. M. Š.