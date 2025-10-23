Šok! Aretiran sodnik Uroš, ki je iz dvorane poslal Iva Daneua (VIDEO)

Srbska policija je zaradi domnevne vpletenosti v kriminalno združbo aretirala košarkarskega sodnika Uroša Nikolića, ki je slovenski košarkarski javnosti poznan tudi zato, ker je zaradi opazke na tekmi lige Aba 2 iz dvorane Tivoli poslal legendo Iva Daneua. Po poročanju policije so v Nikolićevem stanovanju našli 250.000 evrov neznanega izvora.

Sodnika, ki naj bi bil povezan s kriminalno združbo "Vračarci", so aretirali v obsežni policijski operaciji, po kateri je za rešetkami končalo še devet ljudi, tudi kriminalci, osumljeni umorov in poskusov umora. Tako Srbska košarkarska zveza (KSS) kot Mednarodna zveza (Fiba) sta Nikolića suspendirali za nedoločen čas.

Srbski sodnik je bil del sodniške skupine, ki so sodili na zaključnih turnirjih evrolige leta 2021 in 2024, letos pa je v tem tekmovanju že sodil na tekmah Panathinaikos - Bayern, Real Madrid - Olympiakos, Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv in Dubaj - Bayern.