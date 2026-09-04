Šok v finalu Mediteranskih iger, kaj se je dogajalo v bazenu? Menda so se grizli ... (VIDEO in FOTO)

Finale vaterpolskega turnirja na Mediteranskih igrah v italijanskem Tarantu je v končnici tekme zaznamoval velik incident. Italijani so pred domačim občinstvom slavili z 18:14 in osvojili zlato medaljo, po dvoboju pa se je več govorilo o spopadu med Mateom Jočijem Grato in Danilom Stuparjem.

Ključni trenutek se je zgodil v zadnji četrtini pri vodstvu Italije s 15:12. Stupar in Joči Grata sta se zapletla v oster dvoboj brez žoge, po katerem je črnogorski reprezentant burno reagiral. Črnogorci trdijo, da je italijanski vaterpolist ugriznil Stuparja. Sodniki pa so ocenili, da je Stupar pri odzivu pretiraval, in ga zaradi grobosti izključili.

Stupar je po izhodu iz bazena sodnikom in televizijskim kameram pokazal sled na telesu, za katero je trdil, da je posledica ugriza. Selektor Dejan Savić je sodnikom pokazal sled ugriza in zahteval ukrepanje. Zaradi burnih protestov pa je tudi sam prejel rdeči karton in moral zapustiti prostor ob bazenu.

Italijani odgovorili s fotografijo

Po tekmi je sledil odziv Italijanov. Na Instagramu so objavili videoposnetek in fotografijo velike rdeče lise na rami in hrbtu enega od italijanskih igralcev ter zapisali: »Zlate medalje in medalje na koži.«

Italijanska zveza ni neposredno navedla, da gre za ugriz, prav tako ni obtožila konkretnega črnogorskega igralca. Z objavo pa je namignila, da je tudi italijanska stran med tekmo doživela podobno nešportno potezo. Na omenjenem tekmovanju so vaterpolisti Srbije osvojili bronasto medaljo na Mediteranskih igrah v Tarantu, poroča Sportinjo.informer.rs.