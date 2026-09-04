  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEŠPORTNA POTEZA NA TEKMI

Šok v finalu Mediteranskih iger, kaj se je dogajalo v bazenu? Menda so se grizli ... (VIDEO in FOTO)

Črnogorski vaterpolist je sodnikom pokazal sled, za katero je trdil, da je posledica ugriza, Italijani pa so po tekmi objavili fotografijo podobne poškodbe svojega igralca.
FOTO: X, zaslonski posnetek
FOTO: X, zaslonski posnetek
A. G,
 4. 9. 2026 | 14:18
 4. 9. 2026 | 14:18
A+A-

Finale vaterpolskega turnirja na Mediteranskih igrah v italijanskem Tarantu je v končnici tekme zaznamoval velik incident. Italijani so pred domačim občinstvom slavili z 18:14 in osvojili zlato medaljo, po dvoboju pa se je več govorilo o spopadu med Mateom Jočijem Grato in Danilom Stuparjem.

Ključni trenutek se je zgodil v zadnji četrtini pri vodstvu Italije s 15:12. Stupar in Joči Grata sta se zapletla v oster dvoboj brez žoge, po katerem je črnogorski reprezentant burno reagiral. Črnogorci trdijo, da je italijanski vaterpolist ugriznil Stuparja. Sodniki pa so ocenili, da je Stupar pri odzivu pretiraval, in ga zaradi grobosti izključili.

Stupar je po izhodu iz bazena sodnikom in televizijskim kameram pokazal sled na telesu, za katero je trdil, da je posledica ugriza. Selektor Dejan Savić je sodnikom pokazal sled ugriza in zahteval ukrepanje. Zaradi burnih protestov pa je tudi sam prejel rdeči karton in moral zapustiti prostor ob bazenu.

Italijani odgovorili s fotografijo

Po tekmi je sledil odziv Italijanov. Na Instagramu so objavili videoposnetek in fotografijo velike rdeče lise na rami in hrbtu enega od italijanskih igralcev ter zapisali: »Zlate medalje in medalje na koži.«

Italijanska zveza ni neposredno navedla, da gre za ugriz, prav tako ni obtožila konkretnega črnogorskega igralca. Z objavo pa je namignila, da je tudi italijanska stran med tekmo doživela podobno nešportno potezo. Na omenjenem tekmovanju so vaterpolisti Srbije osvojili bronasto medaljo na Mediteranskih igrah v Tarantu, poroča Sportinjo.informer.rs.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ItalijavaterpoloČrna gorafinaleincidentpoškodbaSrbijaugrizMediteranske igre 2026TarantoMateo Joči GrataDanilo StuparDejan SavićItalijanska vaterpolska zveza
ZADNJE NOVICE
14:13
Novice  |  Svet
V SRBIJI

Mladićev sin z grozljivo trditvijo: »Očeta so mi ubili pred očmi«

Družina obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića je skupaj z njegovima pravno in zdravstveno ekipo na novinarski konferenci predstavila svojo različico okoliščin njegove smrti v priporu haaškega sodišča.
4. 9. 2026 | 14:13
14:05
Video
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Po 10 letih na Pacifiku se je vrnila domov: »Bila sem non-stop v banji«

Jasna Tuta razkriva, kako je živeti na jadrnici, zakaj je bila pol leta brez hladilnika in kaj jo je po desetih letih na Pacifiku presenetilo doma.
4. 9. 2026 | 14:05
14:05
Novice  |  Slovenija
PO NAVEDBAH O NEPRIMERNI IZJAVI

Na AGRFT zavračajo žaljivo komunikacijo: tako odgovarjajo na očitke o sprejemcih

Na akademiji poudarjajo, da konkretnega dogodka zaradi pomanjkanja podatkov ne morejo preveriti, morebitne neprimerne izjave pa jemljejo zelo resno.
Kaja Grozina4. 9. 2026 | 14:05
13:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NADZORNE KAMERE

Se je Slovencu zameglil um? Poglejte, kaj je počel na hrvaški obali, škode za 160.000 evrov

Slovenec osumljen, da je v Tučepih zažgal avtomobil, škode za okoli 160.000 evrov.
4. 9. 2026 | 13:57
13:43
Novice  |  Slovenija
ODNOSI S HRVAŠKO

Kajzer po srečanju s hrvaškim ministrom: »Ni treba, da vse rešimo naenkrat« (FOTO)

Slovenija in Hrvaška želita odprta vprašanja reševati postopno, odgovorno in s tesnejšim dialogom.
4. 9. 2026 | 13:43
13:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV JAVNOSTI

Oborožen rop v Kuzmi! Storilec pobegnil proti gozdu, policija opozarja občane

Ker gre za oboroženo osebo, policija občane poziva k previdnosti. Moški je bil zamaskiran.
4. 9. 2026 | 13:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki