Šok v Milanu! Prišel na olimpijske igre, končal v zaporu, iskali so ga 16 let

Nenavadna zgodba prihaja z zimskih olimpijskih iger v Milanu. Medtem ko so slovaški hokejisti slavili zmago proti Finski s 4:1, je eden njihovih rojakov pristal za rešetkami.

Iskali so ga 16 let

Italijanska policija je v sredo zvečer v okolici Milana aretirala 44-letnega slovaškega državljana. Kot so sporočili karabinjerji, so ukrepali na podlagi veljavnega pripornega naloga, ki ga je zoper njega pred 16 leti izdalo italijansko pravosodje.

Moški mora odslužiti kazen enajstih mesecev in sedmih dni zapora zaradi niza kraj, storjenih leta 2010. Kljub dejstvu, da je bil na tiralici, se je odločil vrniti v Italijo, da bi v živo spremljal prvo tekmo slovaške hokejske reprezentance na igrah, je navedel Reuters.

Policija ga je izsledila potem, ko se je prijavil v hotelu v okolici Milana. Kmalu zatem so ga aretirali in prepeljali v zapor San Vittore, kjer bo odslužil kazen.