Šok v svetu košarke! Dvakratni mladinski prvak tragično umrl v prometni nesreči

Izraelski košarkar Raz Adam, 26, je umrl v prometni nesreči v dolini Hula v Zgornji Galileji, navaja Jerusalem Post. S svojim vozilom je trčil v avto 39-letnega moškega, ki je bil lažje poškodovan in so ga reševalci prepeljali v medicinski center v Safedu.

Adam se je rodil oktobra 1999 v Netanji v Izraelu, nazadnje pa je igral za Hapoel Galil Elyon, kateremu se je pridružil lani.

Svojo profesionalno kariero je začel pri Elitzur Netanya, med letoma 2020 in 2023 pa je igral za Hapoel Tel Aviv, enega največjih izraelskih klubov. Za Izrael je nastopal tudi na prvenstvu FIBA U20 EuroBasket v letih 2018 in 2019 ter obakrat osvojil naslov prvaka.