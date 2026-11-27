Svet motociklizma je pretresla novica o slovesu enega največjih dirkačev vseh časov. Španski motociklist Marc Marquez je le nekaj dni po osvojitvi desetega naslova svetovnega prvaka napovedal konec bogate dirkaške kariere. Njegova zadnja dirka bo velika nagrada Valencie, kjer se bo poslovil pred domačimi navijači.

Triintridesetletni Španec je svojo odločitev razkril v garaži Ducatija pred začetkom treningov. S pomočjo napisov na kartonih se je zahvalil vsem, ki so ga spremljali na njegovi športni poti, in sporočil, da bo to njegova zadnja dirka v razredu motoGP. Ob tem so mu člani moštva in družinski člani namenili aplavz.

Marc Marquez v številkah: kariera, ki se je zapisala v zgodovino Triintridesetletni Španec je svojo kariero v svetovnem prvenstvu začel leta 2008 v razredu do 125 kubičnih centimetrov. Prvo lovoriko je osvojil leta 2010, dve leti pozneje pa je postal še svetovni prvak v razredu moto2. Leta 2013 je prestopil v elitni razred motoGP, kjer je s Hondo in Ducatijem osvojil kar osem naslovov svetovnega prvaka ter se izenačil z legendarnim Giacomom Agostinijem. 10 naslovov svetovnega prvaka v vseh razredih, 8 naslovov svetovnega prvaka v razredu motoGP, 225 dirk v elitnem razredu, 80 zmag v razredu motoGP, 134 uvrstitev na zmagovalni oder v razredu motoGP, 78 najboljših startnih položajev v elitnem razredu, 106 zmag v vseh razredih svetovnega prvenstva. Njegovo izjemno kariero so od leta 2020 zaznamovale tudi številne poškodbe in operacije. Kljub težkim preizkušnjam se je vrnil na vrh, od motociklističnih dirk v razredu motoGP pa se poslavlja kot aktualni svetovni prvak.

Poslavlja se na vrhuncu kariere

Marquez je v nedeljo na Portugalskem osvojil osmi naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu in skupno desetega v karieri. Z osmimi naslovi v najelitnejšem motociklističnem razredu se je izenačil z legendarnim Italijanom Giacomom Agostinijem. Špančevo športno pot so zaznamovale tudi številne poškodbe, operacije in zahtevna okrevanja. Kljub vsem težavam se mu je uspelo vrniti na vrh svetovnega motociklizma.

FOTO: Filipe Amorim Afp

Čeprav je imel z Ducatijem sklenjeno pogodbo do konca leta 2028, se je odločil, da dirkaško čelado obesi na klin. Svojo napoved slovesa je sklenil z besedami: »Pisali smo zgodovino.«